糧食券、現金補助申請 積壓有解

面對法庭命令的壓力，紐約市府現已基本清理完大量積壓的糧食券和現金援助申請。(本報檔案照）

市長亞當斯(Eric Adams)與市市社會服務局(DSS)局長帕克(Molly Wasow Park)4日宣布，得益於遠程處理系統升級，紐約市 一年多以來積壓的大量糧食券 (SNAP)和現金援助申請，已基本處理完畢。

新冠疫情後，紐約市的社會福利 申請遭遇了嚴重的拖延，在去年夏季的積壓最高峰時，共有4萬6000份現金援助申請和4000份糧食券申請無法按時得到處理。聯邦福利無法及時到位導致部分低收入居民的生活陷入困境，市府因此被告。去年7月，聯邦法院做出裁決，要求亞當斯市府在今年3月前將這些問題處理完畢。

為遵守法庭要求，市府加強了人力投入並開通了在線遠程申請系統，降低了等待時間。到今年3月初，現金援助和糧食券的申請積壓已經分別減少了97%和90%。目前，當局手中還積壓有1154份現金援助和411份糧食券申請。

據統計，在加速了處理工作後，市府共計新招聘了近千名員工參與這項工作，處理完畢的申請達到60萬份。

福利申請大量積壓是多重因素疊加導致的，其中一方面是疫情之後的申請人數增加，另一方面是市府公務員崗位長時間缺編。根據報導，截至去年7月，紐約市申領糧食券的人數達到174萬，比2019年的150萬大大增加，而申請現金援助的人數也接近49萬，遠高於2019年的約33萬。與此同時，市府相關部門的員工數量卻比2019年減少了近2萬人。

不過，雖然積壓案件得到了處理，但處理速度仍不盡人意。根據今年年初的統計結果，只有14%的現金援助申請者在法律規定的30天內得到了反饋。