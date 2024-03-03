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台灣商會第48屆會長與行政幹部就職

記者邢易霖／紐約報導
紐約台灣商會第48屆新任會長與行政幹部就職。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約台灣商會第48屆新任會長與行政幹部就職。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約台灣商會2日於皇后區法拉盛舉辦第48屆新任會長與幹部就職典禮，卸任會長白育青在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章的見證下，將信印交給新任會長林慶甫，眾多華裔民選官員及僑胞出席慶賀，肯定商會48年來對台灣及社區的貢獻。

李光章代表中華民國僑務委員會委員長徐佳青，頒發感謝狀給卸任會長白育青，以及賀狀給新任會長林慶甫。他對前任會長白育青及其團隊過去兩年的社區貢獻表示感謝，增強了僑胞的凝聚力，同時讓更多人了解到台灣的獨特魅力。

李光章也稱讚新任會長林慶甫為人熱情、誠懇，辦事穩重可靠，期望在他及其團隊的帶領下，台灣商會定將繼往開來，創造更多輝煌。

林慶甫則表示，自創立以來，台灣商會在促進台灣民主化發展和加強台美商業交流方面發揮了重要作用，得益於社區的資金和人力的支持，商會成為早期華人商業組織中的佼佼者，影響了美國社會。

他們期待更多台灣僑胞和各行各業精英的加入。他強調，特別是在科技領域，掌握人工智能等新趨勢，促進產業多元化發展。隨著眾多台灣企業在美發展，他呼籲更多年輕人可以先加入紐約台灣青商會，然後再加入台灣商會，他們也將提供更多的機會和幫助，並在台美關係空前良好的條件下，促進兩國和本地的的商業活動，推動台美間的深入交流與合作。

紐約台灣商會第48屆幹部，分別為：會長林慶甫、副會長張再興、王紹權、張育誠，秘書長翁可為，材務長蔡政蒼，總幹事黃江美瑩。

國會議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖、紐約台灣會館理事長蘇春槐等嘉賓與會。

卸任會長白育青在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章的見證下，將信印交給新任會長林...
卸任會長白育青在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章的見證下，將信印交給新任會長林慶甫。(記者邢易霖 / 攝影)
李光章代表中華民國僑委會委員長徐佳青辦法賀狀給新任會長林慶甫。(記者邢易霖 / ...
李光章代表中華民國僑委會委員長徐佳青辦法賀狀給新任會長林慶甫。(記者邢易霖 / 攝影)
李光章代表中華民國僑委會委員長徐佳青頒發感謝狀給卸任會長白育青。(記者邢易霖 /...
李光章代表中華民國僑委會委員長徐佳青頒發感謝狀給卸任會長白育青。(記者邢易霖 / 攝影)

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