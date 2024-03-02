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到鞋店打棒球 法拉盛韓裔老闆促社區交流

記者邢易霖 / 紐約報導
店內設置專業的棒球擊球器械。(Peter Song提供)
店內設置專業的棒球擊球器械。(Peter Song提供)

皇后區法拉盛的一位鞋店韓裔老闆宋Peter，將時尚與運動結合起來，在他的店鋪中創新性地設置了棒球擊球籠(Batting Cages)，由於注意到法拉盛及其周邊地區明顯缺少此類設施，因此他親自打造獨特運動設施，旨在亞裔社區中推廣棒球運動，不僅促進族裔間的交流，也為年輕一代提供更多認識和理解文化的機會。

位於法拉盛東162街4522號的這家「Shoes Village」，自2006年起開始營業。從小在法拉盛長大的宋Peter發現，疫情期間他的兒子常在店內空間練習棒球，礙於社區內缺乏專業訓練場所，激發了他希望為兒子找到一個更專業的場地。

隨著亞裔社區的孩子們逐漸增多，宋Peter希望能創造一個開放的空間，讓所有人都能學習棒球技能，他在社區裡四處尋找，但卻苦尋不著，最後宋Peter發現，可以利用自己店裡的空間，打造成專業的訓練場所，無論晴雨，孩子們都可以在室內學習打棒球，更可添增社區資源。

宋Peter花了些時間設計，最後在店裡設立了五個擊球籠，每個可以容納四人，整個場地可以同時讓20個人打棒球。他表示，這樣做不僅能給社區帶來價值，還能促進居民之間的溝通，為社區增添了運動資源。作為亞裔，他希望向社區其他家庭介紹和推廣棒球擊球運動，從而促進不同背景人士之間的交流和樂趣分享。

宋Peter說，棒球在美國被視作國民娛樂，它為眾多人提供了共同的話題，幫助人們結交新朋友，並增加後代了解文化的機會，未來他也期望將來能在此基礎上組建棒球隊伍，開展更多訓練項目，充分利用這個空間為社區帶來的學習益處。

宋Peter將鞋店打造成棒球擊球館。(記者邢易霖／攝影)
宋Peter將鞋店打造成棒球擊球館。(記者邢易霖／攝影)

法拉盛 亞裔 韓裔

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