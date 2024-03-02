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剪紙、捏麵人吸睛 鄭州紐約推介會展古城風采

記者張心／紐約報導
非物質文化遺產鄭州剪紙藝術家袁升科，現場為與會者展示中華傳統剪紙工藝。(記者張心／攝影)
非物質文化遺產鄭州剪紙藝術家袁升科，現場為與會者展示中華傳統剪紙工藝。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事館於2月29日舉行「天地之中、華夏之源、功夫鄭州——鄭州文化旅遊紐約專場推介會」，向近百與會者展示功夫、剪紙、捏麵人、香包等當地文化遺產，並介紹「蜜雪冰城」、「好想你棗片」、「少林寺素餅」等中原特色美食。

鄭州市人民政府副市長陳紅民發言稱，鄭州作為中國八大古都之一，是優秀的旅遊城市，經...
鄭州市人民政府副市長陳紅民發言稱，鄭州作為中國八大古都之一，是優秀的旅遊城市，經過數千年的演繹發展，目前擁有獨特的城市品牌。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事黃屏向來賓介紹稱，鄭州市作為河南省省會，是中國重要的交通樞紐，擁...
中國駐紐約總領事黃屏向來賓介紹稱，鄭州市作為河南省省會，是中國重要的交通樞紐，擁有深厚的歷史文化積澱。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事黃屏向來賓介紹，鄭州市作為河南省省會，是中國重要的交通樞紐，擁有深厚的歷史文化積澱；「我母親祖籍為河南省漯河市，所以我從心理上對河南有特殊的感情。」

黃屏表示，中國的省市能夠到美國推介，具有極強的文化交流意義，他表示，下個月還會有更多的中國省市訪美舉辦交流活動，「我們也同樣期待有更多的美中直飛航班恢復，在中國國家主席習近平與拜登總統於舊金山會晤之後，見證兩國攜手推動關係改善，堅持將『舊金山願景』照進現實。」

鄭州市人民政府副市長陳紅民發言，鄭州作為中國八大古都之一，是優秀的旅遊城市，經過數千年的演繹發展，目前擁有獨特的城市品牌，「我們期盼各位朋友在此次推介會中，同我們一起追尋古老中國的記憶，一同飛臨黃河、了解中原。」

美中綠色基金會副主席、美國前駐新加坡大使阿德爾曼(David Adelman)、美中關係全國委員會高級主任白潔沙(Jessica Bissett)也致詞祝賀。

非物質文化遺產鄭州剪紙藝術家袁升科，人像剪裁技藝精湛另眾人嘆服。(記者張心／攝影...
非物質文化遺產鄭州剪紙藝術家袁升科，人像剪裁技藝精湛另眾人嘆服。(記者張心／攝影)

非物質文化遺產鄭州剪紙藝術家袁升科，當日攜帶耗時一年打造的「盛世祥龍」剪紙藝術作品，現場為與會者展示中華傳統剪紙工藝。黃屏提問剪一個人像需要耗時多久，已經是第六代傳人的袁升科回答：「兩分鐘」，並當即完成了細緻的人像剪裁，技藝精湛令眾人嘆服。

非物質文化遺產面人傳承人陳道勇，也將數十件自己的麵人作品帶來現場。(記者張心／攝...
非物質文化遺產面人傳承人陳道勇，也將數十件自己的麵人作品帶來現場。(記者張心／攝影)

非物質文化遺產麵人傳承人陳道勇，也將數十件自己的麵人作品帶來現場，包括中華歷史人物楊貴妃、許仙、白娘子，也有美國迪士尼卡通和漫威宇宙角色。他表示，這是第一次來美國，特別準備了備受歡迎的當地特色形象。比較遺憾的是因為長途運輸不便，沒能將最得意的孫悟空麵人帶來，希望以後有機會帶給海外民眾觀賞。

鄭州文化旅遊紐約專場推介會介紹「蜜雪冰城」、「好想你棗片」、「少林寺素餅」等中原...
鄭州文化旅遊紐約專場推介會介紹「蜜雪冰城」、「好想你棗片」、「少林寺素餅」等中原特色美食。(記者張心／攝影)
鄭州文化旅遊紐約專場推介會，圖為極富中國特色的文創商品。(記者張心／攝影)
鄭州文化旅遊紐約專場推介會，圖為極富中國特色的文創商品。(記者張心／攝影)

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