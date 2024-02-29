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福建走線客來美不到一年 確診肝癌中晚期

記者胡聲橋／紐約報導
連江同鄉會將2000元捐資送到何鴻明(左三)手裡。(記者胡聲橋／攝影)
連江同鄉會將2000元捐資送到何鴻明(左三)手裡。(記者胡聲橋／攝影)

一名福建連江籍男子一年前走線來到美國，在8大道辛勤工作償還偷渡費。兩周前，這名走線客被確診患有肝癌，而且已經是中晚期。在異國他鄉身患絕症的他得到了連江同鄉會的大力援助，他也希望華社能伸出援手，幫他回國治療。

現年38歲的連江黃岐鎮男子何鴻明，去年5月走線來到紐約。他從老家連江出發，坐飛機途徑香港、土耳其和厄瓜多爾到達墨西哥，通過走線在加州入境，最後抵達美國紐約。

何鴻明在老家是理髮師，他在8大道附近找到住處後，很快找了一家理髮店重操舊業。何鴻明手藝好，工作非常努力，他說自己出國借了30多萬元人民幣的債，在不到一年時間，已經還了17萬多元人民幣。

年前，何鴻明覺得自己肚子脹，摸上去有腫塊，一開始還吃中藥，後來覺得有點害怕，於是到8大道一家診所去問診，醫生發現他的肝腫得很大，建議他馬上到大醫院做進一步的檢查。本月15、16和17三天，何鴻明在表維醫院住院三天接受檢查，最終確診肝癌中晚期。

連江同鄉會會長張雲(右)詢問病人何鴻明(左)的情況。(記者胡聲橋 / 攝影)
連江同鄉會會長張雲(右)詢問病人何鴻明(左)的情況。(記者胡聲橋 / 攝影)

何鴻明說，他平時少量喝酒，不抽菸，得過肝炎，過去每年都檢查身體，但三年新冠疫情期間沒有體檢，沒想到剛到美國不到一年，就得了肝癌。何鴻明在國內離了婚，有一個12歲的女兒，現在由他妹妹照看。得知自己得癌症後，他只把消息告訴了妹妹，連父母都還沒敢說。

醫院下一次就診時間約在4月1日，何鴻明認為有點晚，而且他在美國孤身一人，擔心以後無人照顧，在綜合各種因素後，何鴻明決定盡快回國治療。明知國內醫療費不菲，他還是決定回國去試一試，他對自己仍抱著一線希望。

連江同鄉會得知何鴻明的情況後，會長張雲28日帶著同鄉會的幾名同事，把2000元現金送到了何鴻明手裡，他們還在鄉親中繼續為何鴻明發起募捐。

連江同鄉會呼籲華社仁人善士施以援手，為何鴻明籌措足夠資金，助他回國治療。善款支票抬頭請寫：American Lianjiang Association Inc.地址為：33-70 Prince St. #602, Flushing NY 11354；好心人也可以匯款至大通銀行(Chase)，帳號為：931618828；聯繫電話：(646)684-6764(華埠)；(646)301-3351(布碌崙)；(518)807-1999(法拉盛)。

走線 8大道 加州

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