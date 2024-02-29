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無證客巴士入城須報備 僅3車遵守

記者范航瑜╱紐約報導
亞當斯正起訴17家巴士公司，指控它們受德州州長艾伯特指使，「惡意」運輸無證客，將管理成本轉嫁給紐約市。(美聯社)
亞當斯正起訴17家巴士公司，指控它們受德州州長艾伯特指使，「惡意」運輸無證客，將管理成本轉嫁給紐約市。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)曾發出警告，要求運輸無證客到紐約的巴士必須提前報備，否則將處以罰款甚至起訴。但據28日最新公開的紀錄，只有三輛巴士遵守了這一命令。

亞當斯去年12月公布行政命令，要求運輸無證客的巴士須在抵達前32小時通知市府，並對其進入紐約市區的時間作出了限制。但媒體「Gothamist」獲得的政府公開紀錄顯示，1月份總共只有三輛巴士報備，其中兩輛按照市府要求，列出了車上無證客的人數。

據這一行政命令，巴士運營公司應向應急管理專員發送電子郵件，提供車上在過去90天內抵美的乘客總數，並詳細說明有多少是單身成人，有多少是兒童，多少人正在尋求緊急庇護所。

亞當斯的命令還要求提供巴士的描述和車牌號碼，以幫助市政員工識別車輛。亞當斯此前表示，不遵守這一新規可能導致刑事指控、訴訟、罰款和巴士扣押。

在1月，只有兩家巴士公司發送了乘客總數及預期到達時間，紀錄顯示。1月4日一輛車報告有37名乘客，包括22名男性、十名女性和五名兒童。1月12日一輛車報告車上共有39名乘客，包括九名男性、16名女性和14名兒童。

亞當斯正起訴17家巴士公司，指控它們受德州州長艾伯特(Greg Abbott)指使，「惡意」運輸無證客，將管理成本轉嫁給紐約市。根據訴訟，紐約市正尋求7億多元的賠償。

市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)表示，市政府只收到了少數提前報備，但她同時表示，抵達紐約的無證客巴士越來越少，基本上都遵守了規。

瑪姆拉克表示，亞當斯這一行政命令的目的是在於為抵達紐約的無證客提供更為人道的接待方式。如果無證客巴士毫無預告直接抵達，市政工作人員與志願者需要急忙在當天給他們準備適合紐約天氣的衣物，並且為他們尋找庇護所。

無證客 亞當斯 紐約市

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