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川渝同鄉會總商會 500人迎新春

記者鄭怡嫣／紐約報導
美國川渝同鄉會總商會在法拉盛舉辦迎春年會。(主辦方提供)
美國川渝同鄉會總商會在法拉盛舉辦迎春年會。(主辦方提供)

美國川渝同鄉會總商會日前在皇后區法拉盛舉辦迎春年會，紐約政、商、僑、學各界代表及同鄉會成員約500人出席，晚會以「川渝人走向世界，讓世界了解川渝」為主題，展示了川渝同鄉的風采和文化。

會長曾澄和宋偉致辭表示，感謝贊助商、嘉賓和義工的支持，將繼續發揮橋梁和紐帶的作用，為老鄉提供更多的服務，同時帶動老鄉參政議政，並加強與美國社會的交流和合作，為促進美中友好和川渝發展貢獻力量。

迎春年會文藝節目多樣，全體理事在旅美歌唱家呂坤的指揮下，合唱「太陽出來喜洋洋」及「康定情歌」，展現川渝人的熱情和樂觀，此外，還有火遍全網的科目三、川劇變臉、民歌、舞蹈、小品、結合美中兩國文化的小品「漂亮的人都來紐約了」等川渝特色的文藝演出，令與會者感受到川渝文化的魅力和韻味。

晚會上，主辦方還頒發了美國川渝同鄉會蓓蕾獎學金，以表彰在學習和社會活動中表現優秀的川渝青少年一代及二代們。同時也為美國川渝同鄉會增補的理事、副秘書長等舉行了授牌儀式，歡迎他們加入同鄉會管理的大家庭，更好地為鄉親服務。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、領僑處主任潘焱、國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、民事法官李昌永、前紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)、州參議員多數黨領袖辦公室亞裔事務代表楊旻雯等出席了盛會。

美國川渝同鄉會總商會在法拉盛舉辦迎春年會，迎春年會文藝節目多樣，包含川劇變臉等特...
美國川渝同鄉會總商會在法拉盛舉辦迎春年會，迎春年會文藝節目多樣，包含川劇變臉等特色節目。(主辦方提供)

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