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助亞裔高中生 「領導力」獎學金開放申請

記者鄭怡嫣╱紐約報導
美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會宣布2024未來亞裔領導力獎學金開放申請。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會宣布2024未來亞裔領導力獎學金開放申請。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會日前在法拉盛宣布，「美國亞裔青少年服務計畫」(AAYP)以及2024未來亞裔領導力獎學金(Future Asian American Leadership Scholarship)申請在今年重新回歸，獎學金申請面向即將升大學的12年級亞裔高中生，總共五個名額，每人可得「學費獎學金」3000元，申請截止日期為4月15日。

美國中華愛滋病基金會╱美國中華愛心基金會會長克魯皮(Robert Crupi)以及主席蔡豔玲、方莉娜和王元聰、榮譽主席梁偉納、副會長兼AAYP主席周燕霞等出席了記者會。

克魯皮表示，基金會是在2003年成立的非營利組織，20年來籌款近百萬元資助中國地區艾滋病預防工作并建立多所圖書館，2015年起，基金會致力於投資年輕一代，開展的AAYP項目旨在幫助青少年把多元文化性和逆境經驗轉化爲積極力量，激發潛能，成爲未來領導人才。由于疫情該計畫停擺數年，今年基金會將重啓計畫和獎學金。

趙藥星、馮僖庭、盧旭冬、陳淑怡、陳曉庭等多位獎學金獲得者，到場並鼓勵更多符合條件的亞裔學子申請。目前就讀紐約大學公共衛生碩士的陳曉婷說，她在2019年獲得了獎學金，獎學金使她在當時可以心無旁騖專心學業，對她的校園生活很有幫助。

此外，基金會還宣布，將於5月4日舉辦20周年慶祝及籌款晚宴，以紀念對基金會有貢獻的已故成員畢東江、楊明德、Jason Fu和David Chiang，並感謝基金會的長期支持者們。

2024未來亞裔領導力獎學金申請流程、條件及相關表格等，有意者可訪問https://www.chinaaidsfund.org/future-scholarship/查詢，如有疑問，可致電(718)358-9888或發送電子郵件至[email protected]咨詢。

亞裔 法拉盛 疫情

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