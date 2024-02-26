慶祝農曆新年早餐會 華埠首辦

首屆慶農曆新年早餐會，多名民選官員和華埠僑社領袖出席。(記者許君達／攝影)

州眾議員 李榮恩(Grace Lee)和曼哈頓區長李文(Mark Levine)25日在曼哈頓華埠 舉辦了史上首屆慶祝農曆新年早餐會，多名民選官員以及華埠各界僑領出席。

在早餐會上，李榮恩表示，剛剛過去的一年對紐約亞裔 社區來說是具有分水嶺意義的一年，因為紐約州通過立法，成為全美首個將農曆新年定為學校法定公共假日的州，這意味著「我們的社區在長時間被忽視後，終於開始看到我們自己的傳統和歷史得到認可，開始感覺到作為紐約人的身分受到了應有的承認。」

李文表示，紐約是美國亞裔人口最多的城市之一，而亞裔人群為紐約多元文化的樣貌上貢獻了重要的一塊版圖。

參與早餐會的還有國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員拉可瑪(Jenifer Rajkumar)、市議員馬泰(Christopher Marte)、莊文怡、阿維萊斯(Alexa Aviles)，以及中華公所主席曾偉康、中國駐紐約總領事黃屏以及美國繁榮華埠總會行政總監田士鋭等，中華公所屬下多家僑團以及其他華埠社區機構也派代表出席早餐會。

舒默表示，他一直很重視紐約的亞裔社區，因此剛剛從烏克蘭返回紐約便趕赴華埠參與農曆新年的慶典。他還提到，他去年在與中國領導人習近平會面時，對方曾向他承諾停止向美國輸入包括芬太尼(fentanyl)在內的類鴉片藥物，「這是美中關係回暖的重要一步。」