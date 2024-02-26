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慶祝農曆新年早餐會 華埠首辦

記者許君達／紐約報導
首屆慶農曆新年早餐會，多名民選官員和華埠僑社領袖出席。(記者許君達／攝影)
首屆慶農曆新年早餐會，多名民選官員和華埠僑社領袖出席。(記者許君達／攝影)

眾議員李榮恩(Grace Lee)和曼哈頓區長李文(Mark Levine)25日在曼哈頓華埠舉辦了史上首屆慶祝農曆新年早餐會，多名民選官員以及華埠各界僑領出席。

在早餐會上，李榮恩表示，剛剛過去的一年對紐約亞裔社區來說是具有分水嶺意義的一年，因為紐約州通過立法，成為全美首個將農曆新年定為學校法定公共假日的州，這意味著「我們的社區在長時間被忽視後，終於開始看到我們自己的傳統和歷史得到認可，開始感覺到作為紐約人的身分受到了應有的承認。」

李文表示，紐約是美國亞裔人口最多的城市之一，而亞裔人群為紐約多元文化的樣貌上貢獻了重要的一塊版圖。

參與早餐會的還有國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員拉可瑪(Jenifer Rajkumar)、市議員馬泰(Christopher Marte)、莊文怡、阿維萊斯(Alexa Aviles)，以及中華公所主席曾偉康、中國駐紐約總領事黃屏以及美國繁榮華埠總會行政總監田士鋭等，中華公所屬下多家僑團以及其他華埠社區機構也派代表出席早餐會。

舒默表示，他一直很重視紐約的亞裔社區，因此剛剛從烏克蘭返回紐約便趕赴華埠參與農曆新年的慶典。他還提到，他去年在與中國領導人習近平會面時，對方曾向他承諾停止向美國輸入包括芬太尼(fentanyl)在內的類鴉片藥物，「這是美中關係回暖的重要一步。」

在早餐會上，李榮恩和李文還向為亞裔社區做出了重要貢獻的個人和團體頒發了嘉獎狀，獲獎者包括時裝設計師Philip Lim、Lauren Chan、內容創作者馮氏兄弟(Fung Brothers)以及中華總商會。

李荣恩攜自己的家人共慶農曆新年。(記者許君達／攝影)
李荣恩攜自己的家人共慶農曆新年。(記者許君達／攝影)
州眾議員李荣恩(圖右)和曼哈頓區長李文(圖左)在華埠主辦首屆慶祝農曆新年早餐會。...
州眾議員李荣恩(圖右)和曼哈頓區長李文(圖左)在華埠主辦首屆慶祝農曆新年早餐會。(記者許君達／攝影)

華埠 亞裔 眾議員

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