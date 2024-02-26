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州府拒穩租公寓降租 法拉盛居民抗議

記者高雲兒／紐約報導
為抗議紐約州批准地產業者Zara Realty對紐約市多棟穩租公寓提交的漲租申請、並拒絕租戶的減租申請，包括華裔在內的皇后區租戶在牙買加抗議。(「查亞社區發展公司」 提供)
為抗議紐約州批准地產業者Zara Realty對紐約市多棟穩租公寓提交的漲租申請、並拒絕租戶的減租申請，包括華裔在內的皇后區租戶在牙買加抗議。(「查亞社區發展公司」 提供)

為抗議紐約州批准地產業者Zara Realty對紐約市多棟穩租公寓提交的漲租申請、並拒絕租戶的減租申請，包括華裔在內的皇后區租戶，近日在牙買加(Jamaica)共同抗議，州眾議員金兌錫(Ron Kim)出席抗議表達支援，並呼籲州相關部門採取行動，維護租戶權利。

眾多租住在Zara Realty所屬穩租公寓的租戶們，22日聚集在位於皇后區牙買加的紐約州家庭與社區重建部門(Department of Homes and Community Renewal，簡稱DHCR)進行抗議，這些租客來自皇后區法拉盛、牙買加以及艾姆赫斯特(Elmhurst)等地區，表示該部門不應該批准Zara Realty的重大資本改善(MCI)申請，更不該拒絕租金減免的申請，導致每家每戶的房租需要上漲200到400元不等。

據悉，MCI申請是穩租公寓若欲提高租金的前提之一，因房東需要整修和翻新公寓樓等，從而需要上漲租戶租金來支付修理費用。但是在場的租戶抗議，該公司一直無視維修的請求，比如漏水、暖氣和熱水不足、以及蟑螂和老鼠盛行。

此前本報曾報導，多名居住在法拉盛Ash大道140-30號、隸屬Zara Realty穩租公寓的華裔居民表示，常年有瓦斯漏氣、下水道腐爛、天花板和衣櫃門掉落、甚至「一天抓兩三個老鼠」的事件發生，但是房東置若罔聞。

法拉盛的華人租客陳晨表示，自己所住的Zara Realty旗下公寓樓問題繁多，比如沒有多餘鑰匙、門鈴年久失修、沒有暖氣和熱水等等，「但DHCR不在乎，他們拒絕了我們的租金減免申請，儘管我們和家人每天都被鎖在公寓外，因為沒有人有鑰匙，而對講機也壞了！」

他表示，包括自己在內，他所住的公寓樓多為工薪階層和移民，收入都很有限，「如果DHCR批准這些MCI，大多數租客需要額外承擔至少250元的租金，對我們許多人來說，這基本上就是一次驅逐！」

當日前來抗議的民眾，本打算在金兌錫的陪同下，前往州家庭與社區重建部門遞信。信中，租戶要求與該部門的租金管理人員Margaret Ramroop和Mathew Varghese會面，聽取並解決他們的問題；同時立即撤銷批准MCI的決定，批准減免房租的申請，並且立即停止對Zara旗下大樓任何的MCI申請處理；以及對所有Zara建築物的所有MCI進行審核，並暫停MCI支付，直到審核完成。

但該部門最終只允許一名租戶單獨進入，讓租戶們極其不滿。去年，州參議員劉醇逸也曾呼籲DHCR切勿批准允許房東提高租金的申請，並審計該房東過去所有的MCI申請。

當日前來抗議的民眾，本打算在金兌錫的陪同下，前往州家庭與社區重建部門遞交陳情信。...
當日前來抗議的民眾，本打算在金兌錫的陪同下，前往州家庭與社區重建部門遞交陳情信。(「查亞社區發展公司」 提供)
抗議紐約州批准地產業者Zara Realty對紐約市內多棟穩租公寓提交的漲租申請...
抗議紐約州批准地產業者Zara Realty對紐約市內多棟穩租公寓提交的漲租申請、並拒絕租戶的減租申請，皇后區數名包括華裔在內的租戶於本月22日在皇后區牙買加抗議。(「查亞社區發展公司」 提供)
州眾議員金兌錫出席抗議活動表達支援，呼籲相關部門維護租戶權利。(「查亞社區發展公...
州眾議員金兌錫出席抗議活動表達支援，呼籲相關部門維護租戶權利。(「查亞社區發展公司」 提供)

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