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白彼得、李江華、凱莉參選 獲星條旗民主黨俱樂部背書

記者顏潔恩╱紐約報導
星條旗民主黨俱樂部24日宣布州眾議員第49選區民主黨的背書名單。左起曲怡文、李江華、白彼得、凱莉、波瓦。(記者顏潔恩╱攝影)
星條旗民主黨俱樂部24日宣布州眾議員第49選區民主黨的背書名單。左起曲怡文、李江華、白彼得、凱莉、波瓦。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)社區服務30多年的前州眾議員白彼得(Peter Abbate)，24日宣布回歸政壇，將重新參選第49州眾議員，二度對壘兩年前打敗自己的華裔共和黨鄭永佳；另一方面，日落公園社區領袖李江華以及長期擔任地區領袖的凱莉(Victoria Kelly)也將出選該區的黨代表，三人均獲得星條旗民主黨俱樂部(Stars & Stripes Democratic Club)的背書。

白彼得表示，將全力投入競選工作，包括挨家挨戶敲門，向選民們重新介紹自己、展示過去在社區作出的政績等，全力以赴贏回49選區的席位；此次與李江華、凱莉成為新的合作夥伴，他指三人會為該選區的民主黨勢力建造更光明的未來，「我非常榮幸能獲得這個我已加入幾十年俱樂部的支持，也很興奮能重回競選工作。」

擔任第49選區民主黨男性黨代表35年的波瓦(Joseph Bova)，目前也宣告退休，李江華則宣布出選該職，而凱莉將競選女性黨代表一職；凱莉表示，很高興與李江華結盟，兩人將會一起努力競選，並支持白彼得，「白彼得在該社區具有的知名度和資源，將是他能夠扭轉乾坤，給他最有利勝選的關鍵。」

李江華則表示，在第49選區作為一名社區領袖活躍已超過15年，他希望通過政治力量，服務並滿足更多居民的需求，「我們的社區仍面臨許多挑戰，讓我們共同努力、追求進步」；他與凱莉也感謝波瓦在社區作出的貢獻，期許在競選過程中，獲得波瓦更多的指導和建議。

該俱樂部的一員、現任州參議員曲怡文表示，過去十年間與白彼得肩並肩作戰，有幸從他身上學到許多東西；她本身也與李江華認識超過十年，親眼目睹他對長者福利、孩子教育等方面的關心和維權。

「我期待與三人共事，為布碌崙南區帶來更好的發展」，她表示，在他們的共同努力下，街道安全和衛生、學校教育資源、小商家權益等都會獲得應有的關注與改進。

民主黨 布碌崙 眾議員

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