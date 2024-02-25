市府攜公立醫院 推免費報稅服務

隨著報稅 季的到來，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)近日宣布，與市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)合作，將在紐約市推出免費報稅計畫，符合條件的家庭、夫妻和個人，可線上或親自前往指定的醫療中心獲得服務，無需花錢便能報稅。

該項目與BronxWorks、Grow Brooklyn、Urban Upbound、Code for America的GetYourRefund計畫合作，為家庭年收入8萬5000元以下，或年收入5萬9000元以下的個人或無子女的夫妻等，提供免費報稅服務。

民眾可通過預約前往全市九個由市公立醫院系統管理的醫院，其中包括華裔聚居的皇后區法拉盛也有提供這項服務，地址是法拉盛羅斯福大道13613號的「MetroPlusHealth」中心，提供中英文服務，有興趣的民眾可撥打至(718)784-0877預約；屆時需攜帶身分證、以及收入證明。

至於線上報稅，民眾可瀏覽https://www.getyourrefund.org/en，此外也要上載規定的文件，接著與會計員線上會面，審查其遞交的申報表；由於所有的程序都是線上進行，民眾需有電腦、智能手機等電子產品，以及穩定的無線網路，下載視頻會議軟體後才能完成。

亞當斯強調，報稅服務將提供民眾極大的便利，且有多語言翻譯的協助，讓家庭可以輕鬆報稅並盡可能將更多的錢留在口袋裡，「我們每天都在努力讓紐約市更適合工薪階層居住。」