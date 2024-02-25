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MTA斥資2100萬 更換地鐵站燈泡 加強安全

記者范航瑜╱紐約報導
MTA希望能靠這些新燈泡照亮地鐵站更多角落，不留一處暗角。(記者范航瑜╱攝影)
MTA希望能靠這些新燈泡照亮地鐵站更多角落，不留一處暗角。(記者范航瑜╱攝影)

大都會運輸署(MTA)日前宣布，將斥資2100萬元更換地鐵站燈泡，將目前所有的黃光燈泡換成新的LED白熾燈，並稱這些新燈泡將更亮更節能。MTA稱，該舉措是推動加強地鐵安全性的重要一步，預計所有地鐵站的燈泡將於2026年底全部安裝完畢。

MTA表示，計畫將目前地鐵站中15萬個燈具全部替換為新LED燈泡。新燈泡將發出明亮白光，並更加節能。過去十年間，這種新的燈泡已經被用在紐約市的路燈上。如今被地鐵系統採用，MTA希望能靠這些新燈泡照亮地鐵站更多角落，不留一處暗角。

MTA負責地鐵運營的高級副總裁克里奇洛(Demetrius Crichlow)表示，車站更明亮時，乘客也會感到更加安全。這些燈泡還會為我們的監控攝像頭服務。在事發時，燈泡將為車站內數十萬台攝像機提供更好的照明，以獲得更為明亮清晰的影像。

MTA官員表示，更換所有燈泡預計將花費2100萬元。但同時，由於能耗更低，這些新的燈泡每年預計可為MTA節省約600萬元電費，因此成本將得到抵消。

新的LED燈已經在F和G線的博爾根街(Bergen Street)和卡羅爾街(Carroll Street)站，以及C線的拉菲逸大道(Lafayette Avenue)站安裝。MTA表示，下一步將在C線的克林頓-華盛頓(Clinton-Washington)站安裝，計畫在2026年底全部安裝完畢。

市長亞當斯(Eric Adams)此前不斷為地鐵增加警力，但在資金用盡後不得不縮減規模。2024年前兩個月，紐約地鐵犯罪率急劇上升，與去年同期相比增長近20%，MTA曾於2021年宣布在全市472個地鐵站安裝監控攝像頭。州長霍楚(Kathy Hochul)也在2022年表示，到2025年底，每輛地鐵車上都將安裝安全攝像頭。

地鐵站 MTA 大都會

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