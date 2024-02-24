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時報廣場再爆移民群毆 17歲男性被刺傷

記者劉梓祁／紐約報導
時報廣場爆移民鬥毆，17歲青年被刺傷。(截自CitizenApp)
時報廣場爆移民鬥毆，17歲青年被刺傷。(截自CitizenApp)

伴隨紐約市內非法移民數量超過17萬，由該群體引發的犯罪事件，包括偷竊、施暴、槍擊等也頻繁發生，今年1月在曼哈頓時報廣場才發生有十多名無證客襲警案，22日傍晚該地點再發生由移民參與的群體鬥毆，其中一名17歲男子被刺傷。

根據市警(NYPD)消息，在當天下午5時30分前後，曼哈頓中城42街近第8大道一間移民收容所附近發生涉及數十人的鬥毆，參與者大多為移民。事件發生後，一名17歲的男性移民在衝突中被刺傷；據了解，該名被刺的男子來自尼加拉瓜，在受傷前曾被多人追趕，隨後被尖刀刺傷下背部。

警員到場後，在事故現場發現一把沾滿血跡的長刀，並對其作生物訊息採樣用於後續調查。警方表示，傷者在第一時間被送往醫院，目前狀況穩定。經過初步調查，一名22歲的男子和另外六人被警方拘留，其中有三人為移民青少年。目前，仍有16人正在被追查。

警方表示，22日的群體鬥毆案發後，僅在約兩小時後，在只有數街相鄰的餐館前，再有兩個群體爆發爭吵，隨後升級為肢體衝突；警員接報到場後，發現一名28歲的男子被三人用拳腳攻擊面部，三名嫌犯隨後在現場被逮捕，且有另外兩人正被追查，目前警方表示，兩起案件並無關連。

本次案發地點，與上月所發生時報廣場十餘人毆打警察一案位於同一街區，該案導致兩名警員受輕傷，其中一人為華人。

時報廣場爆移民鬥毆，17歲青年被刺傷。(截自CitizenApp)
時報廣場爆移民鬥毆，17歲青年被刺傷。(截自CitizenApp)

非法移民 曼哈頓 時報廣場

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