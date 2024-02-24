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台山僑胞婦女聯合會「友好」送湯圓

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約台山僑胞婦女聯合會23日於戴克高地舉辦第三屆元宵節派送湯圓活動。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約台山僑胞婦女聯合會23日於戴克高地舉辦第三屆元宵節派送湯圓活動。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約台山僑胞婦女聯合會，23日於布碌崙(布魯克林)戴克高地舉辦第三屆元宵節派送湯圓活動，向社區派發了上百份包括湯圓在內的各種乾貨與零食，展示華社的友好和團結，並提升社區凝聚力。

聯合會會長王一冰當日與狄鍾琪、戚本潔、鄭修淦、陳繼華等義工們聚首在70街1306號的會所前準備工作，會址外也是早早便排起長龍。

王一冰表示，在此次活動中派發了300份包括多種口味的湯圓、核桃、麥片、湯包等物品，在其他贊助商的支持下也送出限量的餐具套裝、錢包等禮物；她指出，過去的活動獲得社區積極反響，並在新冠疫情期間堅持送溫暖，帶著禮包親自登門拜訪，直到現在則成為該會的傳統，希望通過此類活動增進社區凝聚力。

她也說，針對亞裔的仇恨犯罪和偏見因疫激增，更應在中國傳統節日期間，用送禮的方式告訴群眾，華人是友善、團結的族群，以此消除誤解；該活動由多元食品、美東台山四九同鄉會、美國紐約華人聯合會、亞美聯盟(UA3)、Business Security、il Villaggio顧問公司、美國福建前洋同鄉會、安森藍十字和藍盾共同舉辦。

華人 亞裔 布碌崙

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