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布碌崙中木F線男跳軌亡 地鐵一度停運延誤

記者胡聲橋／紐約報導
一名男子在布碌崙中木F線地鐵N大道站跳軌自殺。(取自Citizen)
一名男子在布碌崙中木F線地鐵N大道站跳軌自殺。(取自Citizen)

布碌崙(布魯克林)中木(Midwood)20日發生一起跳軌事件，一名男子當場死亡，警方認為這是一起自殺事件，不涉及刑事犯罪。

這起跳軌事故發生在位於中木的F線地鐵N大道/麥當勞大道站，也是市警66分區的轄區內。這個地鐵站就在華人聚居的班森賀附近，有不少華人使用這個地鐵站。

20日下午4時54分，當一列F線地鐵正在進站時，一名男子突然在車頭前跳下站台。地鐵剎車不及，壓過了這名男子的身體。警察接警後迅速趕到現場，消防員和急救員也趕到事發地點救助，警方甚至派出了直升機在地鐵站上空盤旋觀察和巡視。急救人員在現場很快就宣布這名男子已經死亡。

警方稱，他們認為這起事件不涉及刑事犯罪，顯然是一起自殺事件，據目擊者稱，這名男子躍身跳下地鐵站台時，周圍的人和他沒有身體接觸。

到發稿時為止，警方仍然沒有公布這名死者的身分，認為他們要先與死者家屬接觸，然後再決定是否公開死者的身分。

這起跳軌事件發生後，F線地鐵從國王高速路(Kings Highway)站到康尼島(Coney Island)站停運了幾個小時，並導致F線和G線地鐵出現大面積延誤。

地鐵站 華人 布碌崙

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