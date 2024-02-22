實踐97號法案業主 皇后區2議員提減稅

為了部分抵銷第97號地方法帶來的成本增加，布朗斯丁和金兌錫聯合提案，旨在為遵守97號地方法的業主提供稅收減免。(金兌錫辦公室提供)

為了部分抵銷第97號地方法(Local Law 97)帶來的成本增加，皇后區 兩名州眾議員 共同針對一項為公寓業主減輕賦稅的提案，並在近日被州眾議會通過。

在今年開始實施的第97號地方法，要求全市建築面積超過2萬5000平方呎的建築物，符合溫室氣體排放限制，在2030年及2050年，需分別將氣體排放量減少四成及八成，若未達標，業主將面臨每公噸(metric ton)268元的罰款。

該法案此前被不少華人 反對，稱如果要達到法律規定標準，需要花許多錢升級，考慮到當下的能源價格也節節攀升，該法案讓人無法負擔。

為了幫業主減輕負擔，州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)和金兌錫(Ron Kim)聯合提出A5050/S943號提案，旨在為遵守97號地方法的業主提供稅收減免，提供相關的財務救濟。在兩位議員的努力下，該提案已經在州眾議會得到通過。

金兌錫表示，「97號法案旨在減少建築物的溫室氣體排放，但是大多數生活在合作公寓和其他公寓中的工薪階層和中產階級業主無法負擔新的，為了遵守97號同時讓居民仍然承擔得起，A5050提案將幫助居民抵消成本。」