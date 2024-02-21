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「紐約關懷」圓桌會議 分享新里程碑

記者范航瑜／紐約報導
「紐約關懷」(NYC Care)計畫日前在市政廳召開少數族裔媒體圓桌會議，公布該計畫最新進展。(記者范航瑜／攝影)
「紐約關懷」(NYC Care)計畫日前在市政廳召開少數族裔媒體圓桌會議，公布該計畫最新進展。(記者范航瑜／攝影)

旨在為無證或不符合資格的新移民，提供健保服務的紐約市公立醫療系統「紐約關懷」(NYC Care)計畫，於日前舉辦少數族裔媒體圓桌會議，公布了該計畫最新進展。截至目前，已有12萬5000人參加了該計畫。

「紐約關懷」執行主任希門尼斯(Jonathan Jimenez)介紹說，目前參保者中，約60%使用西班牙語，30%使用英語，另外10%使用其他語言，包括國語、廣東話和俄語等。紐約關懷計畫目前與11家醫院和38家醫療點合作，在過去三年中新增了三個醫療點，其中包括一家位於羅斯福島(Roosevelt Island)的醫療點。

希門尼斯補充說，自2024年1月1日起，紐約州擴大了聯邦醫療補助保險(Medicaid)的範圍，所有65歲及以上的人士，無論國籍、族裔和身分，包括無證客在內，均有資格參與。

「包括我們計畫成員在內的數千民眾又有了新的健康保險可以參與。我們在積極努力讓每一個人都能享受免費醫療，無論是紐約關懷還是別的健康保險。」

市府公共溝通小組(Mayor's Public Engagement Unit)執行主任李維(Adriene Lever)分享了一個案例。她的團隊前段時間接觸到一名叫Sandra的女士，並推薦她加入紐約關懷計畫。Sandra之前並不知道這個計畫的存在。在加入計畫後不久，Sandra被診斷出癌症。得益於紐約關懷，她能夠使用免費的治療資源，最終順利康復。

李維表示，她和她的團隊正在努力提高紐約關懷的使用率。她發現許多人雖然參加了該計畫，卻從未真正使用過。目前她已聯繫了1萬5000名計畫成員，幫助他們預約基層醫療照護，聯繫範圍還在持續擴大中。

市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)表示，「紐約關懷」對紐約移民來說極其重要的計畫，「它實實在在地拯救了許多人的生命」。

該計畫提供包括中文、韓文、孟加拉文在內共13種語言版本的服務，詳情請諮詢(646)NYC-CARE，或訪問NYCCare.NYC官網瞭解更多信息。

保險 移民 癌症

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