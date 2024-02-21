中小企業署辦講座 鼓勵退休人士創業

中小企業署鼓勵退休創業。(截自線上會議)

在國內經濟頻繁波動和大眾生活方式改變的背景下，退休人士選擇走上創業之路的趨勢愈發普遍；為了支持這一群新興創業者，聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)日前舉辦華語講座，在鼓勵退休人士投身於創業領域之外，亦提供如何開始創業的實用建議，和分享有助於成功的資源和策略。

中小企業署經濟和發展專員郭曼麗作為主講人表示，如今50歲以上人士開始創業案例已愈來愈多，美國退休人士協會(AARP)預計有550萬人在近年註冊新企業，顯示了在經濟不穩的背景下，有更多經驗豐富的創業者進入市場。她說，與年輕人領導初創企業不同，退休人士在財富積累、人力資源和社會關係方面都有明顯優勢，若合理運用將會創造明顯優勢。

郭曼麗分析說，退休人士創業熱潮的背後原因多元。首先，大量企業重組使許多退休人士需要額外收入補充退休金 ，同時其渴望擁有更靈活的生活方式。同時，還有人選擇將一生的愛好轉化為可獲回報的職業生涯，例如爭取特許經營機會，或是開設個體戶或線上業務。她表示，退休創業者可從中小企業署及其資源夥伴處獲得支持，如小企業發展中心(SBDC)和婦女商務中心(WBC)，均可在www.sba.gov/localassistance上查詢。

中小企業署表示，當下健身、寵物、家居和戶外休閒等行業領域特別值得退休創業者關注和開拓。郭曼麗也表示，當局不僅有為創業人士提供的小額貸款 計畫，亦提供一對一的商業建議服務，旨在幫助創業者從商業計畫的擬定到執行各個階段，提供的指導和支持。