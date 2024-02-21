我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

中小企業署辦講座 鼓勵退休人士創業

記者劉梓祁／紐約報導
中小企業署鼓勵退休創業。(截自線上會議)
中小企業署鼓勵退休創業。(截自線上會議)

在國內經濟頻繁波動和大眾生活方式改變的背景下，退休人士選擇走上創業之路的趨勢愈發普遍；為了支持這一群新興創業者，聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)日前舉辦華語講座，在鼓勵退休人士投身於創業領域之外，亦提供如何開始創業的實用建議，和分享有助於成功的資源和策略。

中小企業署經濟和發展專員郭曼麗作為主講人表示，如今50歲以上人士開始創業案例已愈來愈多，美國退休人士協會(AARP)預計有550萬人在近年註冊新企業，顯示了在經濟不穩的背景下，有更多經驗豐富的創業者進入市場。她說，與年輕人領導初創企業不同，退休人士在財富積累、人力資源和社會關係方面都有明顯優勢，若合理運用將會創造明顯優勢。

郭曼麗分析說，退休人士創業熱潮的背後原因多元。首先，大量企業重組使許多退休人士需要額外收入補充退休金，同時其渴望擁有更靈活的生活方式。同時，還有人選擇將一生的愛好轉化為可獲回報的職業生涯，例如爭取特許經營機會，或是開設個體戶或線上業務。她表示，退休創業者可從中小企業署及其資源夥伴處獲得支持，如小企業發展中心(SBDC)和婦女商務中心(WBC)，均可在www.sba.gov/localassistance上查詢。

中小企業署表示，當下健身、寵物、家居和戶外休閒等行業領域特別值得退休創業者關注和開拓。郭曼麗也表示，當局不僅有為創業人士提供的小額貸款計畫，亦提供一對一的商業建議服務，旨在幫助創業者從商業計畫的擬定到執行各個階段，提供的指導和支持。

退休金 貸款

上一則

升學的跳板 傑出補習班 3-7年級州會考衝刺班 6週密集訓練

下一則

陳昱愷個展「海風」 記錄村落蛻變

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
Nike裁員2% 削減逾1500職位

Nike裁員2% 削減逾1500職位
退休收入有限 中高齡多負債

退休收入有限 中高齡多負債
路透：思科著手業務重組 計畫裁員數千人

路透：思科著手業務重組 計畫裁員數千人

熱門新聞

布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

2024-02-13 12:05
涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

2024-02-13 11:25
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
原本在一旁低頭看手機的女子，突然拿金屬瓶猛擊佛瑞斯特的頭部。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)

地鐵大提琴手 紐約先驅廣場表演遭襲

2024-02-16 12:47

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元