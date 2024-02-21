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1小型飛機迫降長島南部 2飛行員送醫

記者邢易霖 / 紐約報導
據事故現場的視頻顯示，多輛急救車輛，包括消防車、警車和救護車，在公園大道上排成一列，進行緊急救援。(截自Citizen)
據事故現場的視頻顯示，多輛急救車輛，包括消防車、警車和救護車，在公園大道上排成一列，進行緊急救援。(截自Citizen)

長島蘇福克郡(Suffolk County)20日發生一起緊急情況，一架小型飛機於上午11時30分左右，在南部州立公園公路(Southern State Parkway)上緊急迫降，急救人員迅速趕往現場救援。機上兩名飛行員已被送往醫院，受傷情況尚未明確。

據聯邦航空管理局(FAA)的聲明，這架派珀PA-28型飛機在接近東法明岱爾(Farmingdale)的共和機場(Republic Airport)時，飛行員報告發動機故障，隨後降落在蘇福克郡34號高速公路附近的出口處。在與空中交通管制員的溝通中，由於面臨發動機技術問題，飛行員不得不緊急應對，選擇在高速公路上降落。空中交通管制員表示，可以在高速公路上降落，但是如果情況允許，也可以嘗試降落在已獲批准的跑道上。

據事故現場視頻顯示，多輛急救車輛，包括消防車、警車和救護車，在公園大道上排成一列。公園路邊的一個標誌旁，可以清晰地看到迫降在一旁的小型飛機。當時在空中飛行的另一名飛行員稱，飛機似乎在降落過程中，機翼撞到了電線桿，於是他們開始準備逃生。

警方表示，飛機迫降時機上有兩名成員，飛行員和飛機副駕駛。兩人均在事故現場接受了檢查，隨後被送往醫院。截止目前，事故原因尚不清楚，聯邦航空管理局將對此進行調查。飛機上的兩名飛行員受傷情況尚未作出回應，該起事故也造成該路段嚴重回堵。

長島 州立公園

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