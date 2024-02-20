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紀念228 台灣社區展映「流麻溝十五號」

紐約訊

紐約台灣同鄉會、紐約台灣會館、北美洲台灣婦女會紐約分會，將訂於24日(周六)下午2時，在位於皇后區法拉盛的台灣會館舉辦今年度的二二八紀念會，在紀念活動中放映電影「流麻溝十五號」。

「流麻溝十五號」的故事背景從1950年代切入，彼時的台灣因韓戰的爆發而被納入冷戰太平洋島鏈，整座島嶼被白色恐怖的肅殺所籠罩，威權統治的蔣中正政府忌憚美國政府不悅以及麥卡錫主義，面對異議分子，不敢再像二二八與二七部隊那樣屠殺掃射，但又不能不管；因此改設立樣板監獄，假安置之名卻施凌遲之實對待所謂的「思想犯」，並選址於與台灣本島一海之隔的綠島。許多血跡斑斑的故事便在火燒島上反覆發生。

電影共刻畫三位不同年齡與身分的女性，包括女學生、才華洋溢的舞者與年輕母親，有的是讀幾本書、唱幾首歌，有的只是追求正義的熱血，就一同「被消失」帶至火燒島服刑，被抹去名字，改以編號代稱，就連戶籍謄本上也沒有相關資料，僅以「流麻溝十五號」六字代替。

電影為台語/國語，附英文字幕。 之後來賓將享用點心、飲料和傳統的魷魚粥。

放映地點：北方大道137-44號台灣會館(Northern Blvd., Flushing, NY 11354)。

二二八 法拉盛 麥卡錫

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