退休最不友好州 紐約州名列之一

儘管生活品質與醫療保健領先，但由於物價高昂，紐約成為了全美退休最不友好的州之一。(記者范航瑜／攝影)

個人理財網站WalletHub最近一項研究顯示，紐約在2024年度退休 最不友好的州中名列第七，僅高於奧克拉荷馬州(Oklahoma)、羅德島州(Rhode Island)、密西西比州(Mississippi)、新澤西州 (New Jersey)和肯塔基州(Kentucky)。其中肯塔基州排名最後。

WalletHub根據負擔能力、生活品質和醫療保健三個關鍵維度，評估了美國50個州的適合退休程度。儘管紐約在生活品質排名第十，醫療保健排名第12，但由於物價高昂，負擔能力全美最低，綜合來看紐約成為了全美退休最不友好的州之一。

根據公寓租賃服務網站RentCafe的數據，紐約的生活成本總體上比全國平均水平高30%。食物和服裝等基本必需品的價格高出了大約12%。住房等行業的價格比全國其他地區高出78%。綜合考慮聯邦、州和地方稅收，在紐約工作的上班族需要支付45%的有效稅率，而在邁阿密(Miami)，這一稅率僅為35%。

隔河相望的新澤西情況甚至更惡劣。新州被評為退休最差的第二名。根據抵押貸款公司Rocket Mortgage的數據，新澤西的房產地稅位居全美第一，平均有效地稅為2.49%。全國平均水平僅為0.99%，紐約則為1.72%。

對於這一研究結果，紐約市 居民也表達了自己的看法。「紐約郵報」(New York Post)網友評論道：「任何對紐約州的研究都應該一分為二：紐約市與紐約州其他地區。紐約上州還是不錯的地方。」還有網友表示，紐約的問題在於「民主黨勢力強大，管理不善且支出嚴重超支。」

儘管不滿聲音占上風，也有網友站出來力挺紐約，認為儘管稅率高昂，「頂尖的醫療、豐富的文化娛樂資源與環球美食」仍值得他們留在這裡。