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孟昭文16歲兒 創青少年諮詢組織開設心理項目 關注身心健康

記者高雲兒／紐約報導
16歲的皇后區高中生桂昌明(Tyler Kye)，最近發起了一個名為「青少年智慧諮詢」(Youth Wise Advise)的非營利組織，旨在為青少年在心理、身體和財務方面提供免費支持，使他們獲得寶貴見解和必要生活技能。(桂昌明提供)
16歲的皇后區高中生桂昌明(Tyler Kye)，最近發起了一個名為「青少年智慧諮詢」(Youth Wise Advise)的非營利組織，旨在為青少年在心理、身體和財務方面提供免費支持，使他們獲得寶貴見解和必要生活技能。(桂昌明提供)

16歲的皇后區高中生桂昌明(Tyler Kye)，最近發起了一個名為「青少年智慧諮詢」(Youth Wise Advise)的非營利組織，旨在為青少年在心理、身體和財務方面提供免費支持，使他們獲得寶貴見解和必要生活技能。

桂昌明表示，他之所以創立這個組織，是因為青少年時期是人生中最充滿疑問和挑戰的階段，「我正在經歷這一階段，我想創建一個平台，讓有類似困境的人提供有益的建議，將使他們受益匪淺。」

他表示，尤其在疫情期間，發現同齡人會因為一個壞成績或者和朋友的爭吵而心情不佳，「由於青少年花費太多時間在線上，造成他們無法與其他人交流的尷尬情境，他們需要學會如何不讓這影響他們的心理健康，並能夠有人與之交流他們的感受。」

此外，桂昌明強調了身體健康的重要性，他表示很多孩子幾乎不運動；最後，財務素養對於青少年的成長也至關重要，他們需要了解如何規劃預算、儲蓄和投資。

桂昌明說，青少年智慧諮詢將每周提供免費建議，並即將為社區的青少年提供免費的心理、身體和財務健康專家的線上簡報。民眾可通過訪問youthwiseadvise.com，或在Instagram上關注@youthwiseadvise，加入青年智慧諮詢，也有機會參加與專家進行的免費Zoom會議。

「我希望這個平台是超級易於訪問的，任何人都可以使用」，桂昌明說道。他指出，作為亞裔，他知道社區中有許多孩子來自移民或非英語家庭，「當他們需要在這些領域尋求建議時，他們可能不知道該轉向何處」。他希望人們能夠輕鬆找到這個平台，並將其擴展至更遠的社區。

作為國會眾議員孟昭文的兒子，桂昌明表示，為了讓他獨立發起該項目，母親孟昭文表示沒有向他提供幫助，但他仍卻從母親身上得到很多啟發，「我看到她給很多人提供建議，這激勵了我為我的社區做同樣的事情，並希望以更正式的方式幫助更多的人。」

孟昭文 亞裔 眾議員

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