布碌崙社聯會新春答謝宴 致敬警察

布碌崙社聯會日前在8大道酒樓，舉行新春答謝宴。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)社聯會日前在8大道酒樓舉行新春答謝宴，布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)、以及南區的13個分局的局長、多名警員齊聚一堂，與當地的華人 社團領袖會面，討論如何促進社區安全。

社聯會的警民感恩午宴為每年傳統，當日布碌崙南區13個市警分局均有局長、或派代表出席致意；華社代表則包括社聯會會長費小蓮、美國亞裔 社團聯合總會會長陳善莊、華人聯合會會長鄧銘賢等人出席，逐一發言表示對市警的敬意。

州參議員曲怡文、州眾議員寇頓(William Colton)兩人代表，則送來表揚狀給布碌崙南區勤務指揮中心，感謝一直以來的貢獻；麥凱維代全體警員致詞道，很感謝受到社聯會的邀請出席午宴，真情實意地感覺到來自當地華人對市警的歡迎，很是欣慰。

多名華社領袖，包括華人協會會長麥保羅在內，指出新年前後華人常到銀行領取現金，成為劫匪下手的重點目標，希望市警社區加強巡邏。

民安隊隊長柳寶枝則藉午宴，感謝紐約市警對維持社區治安作出的努力；他也指出，節日期間社區搶劫案有增加的趨勢，民安隊則會派更多人手分布在不同的社區角落巡邏。至於針對非法賭檔的搶劫，民安隊將會密切關注，並積極向警局匯報情況。