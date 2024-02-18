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再戰參州眾議員 趙靖桉:致力公安推動稅改

記者邢易霖╱紐約報導
共和黨趙靖桉法拉盛舉辦競選儀式，眾多華人社團及民代與會支持。(記者邢易霖╱攝影)
共和黨趙靖桉法拉盛舉辦競選儀式，眾多華人社團及民代與會支持。(記者邢易霖╱攝影)

共和黨趙靖桉17日在皇后區法拉盛舉辦競選儀式，宣布將角逐皇后區第25選區州眾議員，華人社區團體及社區民代到場支持。其執政綱領旨在加強公共安全、解決移民問題，以及推動房產稅制改革，將挑戰該選區現任州眾議員李羅莎(Nily Rozic)。

趙靖桉出身移民工人家庭，是社區維權人士，擁有20年服務社區的經歷，過去他曾帶頭反對在新鮮草原(Fresh Meadows)安置前監犯的行動、保護特殊高中入學考試、終結對自助洗衣業的不公政策。趙靖桉還創辦了美國亞裔社團聯合總會、紐約小房東協會，並擔任亞裔維權大聯盟(CAACR)副主席及紐約公共安全巡邏(NYPSP)的高級顧問和隊長。

趙靖桉表示，一旦當選，將致力於提升公共安全，保證市警局得到充足資金和支持，另外他的政見還包括改革保釋法、打擊慣犯、為社區巡邏隊提供資金支持；另外移民危機也是他的政見重點，包括推動聯邦政府收緊邊境政策、驅逐違法的無證移民，他還主張將房產稅上限設為2%，减輕房東負擔，擴大房屋法庭，加速處理房屋相關案件。以及為退伍軍人和老年人提供更多的廉租房選擇等。

趙靖桉在2020年曾參選40選區州眾議員、2022年參選第25選區州眾議員，此次再度回鍋，將挑戰現任李羅莎。第25選區涵蓋東法拉盛、皇后丘(Queensboro Hill)、希爾克雷斯特(Hillcrest)、新鮮草原、奧克蘭花園(Oakland Gardens)和貝賽(Bayside)等華人聚集區。

當天包括紐約公共安全巡邏隊代表、繁榮社區基金會(PCF)會長、基金會主席梁邁克(Michael Leung)和社區民代及社區人士到場支持。

眾議員 移民 亞裔

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