假冒衛生局人員勒索攤販 非裔男遭逮

警方提醒攤販遇敲詐或經營受阻，請立刻撥打911報警。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛 無證攤販的問題嚴重，近期更傳出一名非洲裔男子假冒市衛生局人員，於緬街行騙；受害商家16日表示，該人每天傍晚會出現，鎖定華人 攤販索取「罰金」，商家不堪其擾；警方則表示，該男疑似有精神疾病，目前警方已將其逮捕，將進行調查。

近日在轄區包括法拉盛的市警109分局警民會上，有華人表示遭到一名假扮市衛生局人員的非洲裔男子，在街頭藉由各種藉口，向攤販或商家「收罰金」，更有小販說，該人故意將垃圾丟在地上，再以「環境髒亂」為由要錢。

在長江超市售賣零食的攤販楊先生表示，這個非洲裔男子經常騷擾他，幾乎每天下午5時至6時左右，可以在緬街上遇見他；該名男子多戴著小黃帽、身穿工作服，假借是市衛生局人員在街上遊蕩，鎖定華人攤販，上去索要30至50元的「罰金」。

楊先生說：「好多攤販不容易，出來賣東西就是為了養家餬口賺點生活費，這個男子一個攤上要20元，找五個攤販就能賺100元，簡直太猖狂了。」

此外，楊先生還提到，有些攤販不給錢，或者沒有給到他「滿意」的金額，男子會賴著不走，一直在周圍逗留，想辦法要錢；如果攤販繼續反抗，非洲裔男子就會立刻報警，向執法部門和衛生單位回報該區有「無證攤販」，要求相關單位驅逐，「又一批攤販會因此遭殃，影響他們的生意和生活」。

市警109分局社區事務聯絡官黃凌欽對此表示，該名冒充市衛生局人員的非洲裔男子，為法拉盛居民，並非官方人員。此人之前因與攤販發生爭執而被警方調查，考慮到可能存在精神健康問題，警方曾將其送往附近的醫院進行檢查與治療。