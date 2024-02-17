我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

假冒衛生局人員勒索攤販 非裔男遭逮

記者邢易霖 / 紐約報導
警方提醒攤販遇敲詐或經營受阻，請立刻撥打911報警。(記者邢易霖 / 攝影)
警方提醒攤販遇敲詐或經營受阻，請立刻撥打911報警。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛無證攤販的問題嚴重，近期更傳出一名非洲裔男子假冒市衛生局人員，於緬街行騙；受害商家16日表示，該人每天傍晚會出現，鎖定華人攤販索取「罰金」，商家不堪其擾；警方則表示，該男疑似有精神疾病，目前警方已將其逮捕，將進行調查。

近日在轄區包括法拉盛的市警109分局警民會上，有華人表示遭到一名假扮市衛生局人員的非洲裔男子，在街頭藉由各種藉口，向攤販或商家「收罰金」，更有小販說，該人故意將垃圾丟在地上，再以「環境髒亂」為由要錢。

在長江超市售賣零食的攤販楊先生表示，這個非洲裔男子經常騷擾他，幾乎每天下午5時至6時左右，可以在緬街上遇見他；該名男子多戴著小黃帽、身穿工作服，假借是市衛生局人員在街上遊蕩，鎖定華人攤販，上去索要30至50元的「罰金」。

楊先生說：「好多攤販不容易，出來賣東西就是為了養家餬口賺點生活費，這個男子一個攤上要20元，找五個攤販就能賺100元，簡直太猖狂了。」

此外，楊先生還提到，有些攤販不給錢，或者沒有給到他「滿意」的金額，男子會賴著不走，一直在周圍逗留，想辦法要錢；如果攤販繼續反抗，非洲裔男子就會立刻報警，向執法部門和衛生單位回報該區有「無證攤販」，要求相關單位驅逐，「又一批攤販會因此遭殃，影響他們的生意和生活」。

市警109分局社區事務聯絡官黃凌欽對此表示，該名冒充市衛生局人員的非洲裔男子，為法拉盛居民，並非官方人員。此人之前因與攤販發生爭執而被警方調查，考慮到可能存在精神健康問題，警方曾將其送往附近的醫院進行檢查與治療。

如今該名男子再度出現在法拉盛街頭騷擾商家，警方表示，已將男子逮捕，並將進行盤問調查；另外警方也提醒，若再有遇到不法分子冒充市府單位執法人員，切勿支付任何金錢，也不要與該人員進行過多互動，應立即撥打911報警，警方會保障民眾的合法權益，並致力於維持社區的安全與和諧。

假冒市衛生局人員，騷擾法拉盛華人攤販的非洲裔男，已在16日遭到逮捕。(讀者提供)
假冒市衛生局人員，騷擾法拉盛華人攤販的非洲裔男，已在16日遭到逮捕。(讀者提供)

法拉盛 華人 皇后區

上一則

襲警無證客獲釋又搶劫 保釋金1元 州長批

下一則

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

延伸閱讀

非裔男扮衛生局「突襲檢查」 敲詐紐約法拉盛攤販

非裔男扮衛生局「突襲檢查」 敲詐紐約法拉盛攤販
3蒙面男 法拉盛連搶亞裔手機

3蒙面男 法拉盛連搶亞裔手機
亞平會50年慶 辦新春午餐會

亞平會50年慶 辦新春午餐會
綜合營養產業翹楚康寶萊三月三大酬賓 隆重慶祝成立45週年

綜合營養產業翹楚康寶萊三月三大酬賓 隆重慶祝成立45週年

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

2024-02-13 12:05
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

2024-02-13 11:25
過去20年間，紐約大學已發生至少18起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

2024-02-12 13:47
一場新的風暴即將在周一晚間抵達紐約市，並持續到周二，預計將帶來降雪、大風和洪水等惡劣天氣。(記者范航瑜／攝影)

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

2024-02-11 17:15

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃