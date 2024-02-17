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貝賽158初中「龍騰舞獅慶新春」 千人同樂

記者邢易霖╱紐約報導
158初中聯合亞洲育才協會等機構舉辦「龍騰獅舞慶新年」活動，逾千名學生家長參與。(記者邢易霖╱攝影)
158初中聯合亞洲育才協會等機構舉辦「龍騰獅舞慶新年」活動，逾千名學生家長參與。(記者邢易霖╱攝影)

位於紐約市皇后區貝賽的158初中，聯合亞洲育才協會等機構，於16日舉辦「龍騰獅舞慶新年」活動，節目融合了中華傳統文化展示和舞蹈，吸引來自社區的各族裔家長、學生及各界人士，逾千人參與。

158初中入口處掛上巨大的紅色中國結，門兩旁貼有春聯和福字，大廳裡排列著色彩斑斕的紙燈籠、剪紙和窗花，彰顯農曆新年特色。學校管樂團的學生在校門口演奏「迎春曲」，歡迎嘉賓的到來。

該校校長Peter McHugh表示，隨著亞裔學生人數的增加，學校將繼續加強對亞裔傳統文化的了解與推廣，以促進不同族裔之間的交流和融合，進而提升學校的教育質量和服務水平，旨在打造一個多元化且包容的校園文化，促進社區和諧。

亞洲育才協會創辦人、理事長李路明表示，該所初中有70%都是華人學生，傳承中華文化是他們的使命和指責，作為學校的長期合作夥伴，他們將共同見證孩子的成長，開拓更多有意義的教育課程。

李路明說，該活動除了慶祝農曆新年，也同時增進師生間對不同文化的理解，在和諧相處中發揮著關鍵作用，對於維護社區的穩定與保障校園的安全具有重大意義。

活動上還有一系列精彩表演，包括醒獅表演、剪紙藝術、書法展示、民族服裝等展示，158初中的舞蹈老師楊芳編排的兒童舞蹈「紅燈籠」和說唱節目「新年祝詞」為活動拉開序幕，由五至十歲的孩子們演繹，生動展現農曆新年的喜慶場面，彰顯中華文化韻味。

國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)，市議員黃敏儀、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、皇后區遺產財產法庭法官參選人李昌永等人與會。

亞裔 皇后區 升學

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