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地鐵大提琴手 先驅廣場表演遭襲

記者邢易霖／紐約報導
原本在一旁低頭看手機的女子，突然拿金屬瓶猛擊佛瑞斯特的頭部。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)
原本在一旁低頭看手機的女子，突然拿金屬瓶猛擊佛瑞斯特的頭部。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)

曼哈頓先驅廣場(Herald Square)地鐵站於日前晚間高峰期間，發生一起攻擊案，一名在現場表演的大提琴手，突然遭到後方一名女子無端持金屬水瓶猛擊頭部，過程全被錄下；該名大提琴手在社群媒體上表示，今年已二度遭無端攻擊，非洲裔女子則被警方通緝。

根據大提琴手佛瑞斯特(Iain Forrest)在社群媒體Instagram上的發文，案件發生在13日下午5時50分左右；當時佛瑞斯特正在拉著提琴表演，後方有一名女子倚靠在柱子旁低頭看手機，突然她把手機放進手提包內，走到佛瑞斯特後方，拿起他放在地上的金屬水瓶，朝他後腦勺猛擊一下，接著離開現場。

佛瑞斯特表示，當時他感到後腦勺被重擊，但當下不確定是被什麼東西打到，隨後他感覺到頭部劇烈的痛感和一陣眩暈。據了解，該名女子在攻擊後逃離地鐵站，並脫下外套、走進附近的梅西百貨內，以逃避警方的追緝。

面對此次無故遭到攻擊，佛瑞斯特說，這是他今年第二次遭受攻擊，首次是在時報廣場表演時，被人試圖搶奪他的樂器，未來他將無限期暫停在地鐵站內的演出。

據警方表示，攻擊佛瑞斯特的女子身穿芥末黃夾克、配戴黑色毛線帽和紅色圍巾，警方呼籲知情民眾提供線索。可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

地鐵站 社群媒體 梅西百貨

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