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14歲華生與同學爭吵 被圍毆捅傷

記者胡聲橋／紐約報導
華裔少年Felix，肺部遭到初中同學刺傷。(黃女士提供)
華裔少年Felix，肺部遭到初中同學刺傷。(黃女士提供)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉一名14歲華裔學生於本月11日大年初二當天，在家門口遭到幾名華裔少年的圍毆，並被其中一名少年用刀捅傷肺部，在瑪摩利醫院接受了三天治療。警方正對這起案件進行調查。

受害華裔少年Felix的母親黃女士說，大年初二中午12時30分左右，她和兒子一起去8大道觀看春節遊行。途中碰到了兒子的一名初中華裔同學，黃女士說，這名同學出言不遜，兩人吵了起來，黃女士當時拉開了兩人。

但是到下午5時左右，黃女士突然接到兒子爺爺的電話，說孩子在家門口被人拿刀扎傷了，她大吃一驚。黃女士說，Felix那天遇到初中同學後，對方後來竟聚集了幾個人在她家門口等待，見到兒子回來，幾個人就開始對兒子拳打腳踢，該名華裔同學更掏出一把刀子，捅傷Felix的胸口。

據黃女士說，捅傷兒子的少年也是14歲，之前從小學到初中倆人都在一個學校，高中後兩人上了不同的學校，關係也愈來愈淡。

黃女士說，事發後，轄管的68分局警員前來錄了口供，之後她將收集到的施暴孩子的信息也交給了警方，但至今施暴者還沒有抓到。作為母親她非常擔心孩子的人身安全，也擔心這次事件給孩子帶來的心理創傷，她希望警方能盡快抓到施暴者。

對於此案，市警總局社區聯絡員高應達(Ying Tat Ko)表示，這兩天他一直在和轄管警局聯繫，警方已經立案，他相信施暴者會被捉拿歸案並繩之以法。

華裔 布碌崙 8大道

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