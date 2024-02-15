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紐約客談／住房建設限制 該鬆綁了

紐約客談

儘管全美經濟持續恢復並帶動消費者信心上升，紐約市的租屋空置率卻降至數十年來的最低點。市主計長辦公室近日發布的月報顯示出紐約市正面臨嚴峻住房挑戰。在經濟向好之時，愈加嚴重的紐約市住房問題的出口究竟在何處？

住房穩定是經濟穩定的重要支柱之一。疫情過後紐約人口回流、移民數量增加，租房市場強力反彈，全市的市場租金水平過去兩年的漲幅都在10%以上。紐約市住房供應短缺的問題日益嚴重。要維持紐約市及大都會區經濟的持續繁榮，迫切需要增加更多的住房供應。

數以百萬計的人口在紐約生活與工作，為這座世界級大都市創造了無數經濟奇跡。然而，面對這些辛勤工作的居民，紐約似乎變得愈發擁擠。缺乏足夠量的住房，紐約經濟增長的支柱無疑也將動搖。住房問題與社會治安緊密相連。一個城市的穩定發展需要其住房供應與就業機會數量相匹配。在紐約市擁有工作的人應該有能力承擔得起的住所，否則將引發治安等不穩定因素。

紐約市的住房危機問題源頭上還得歸咎於供給方和政府。儘管市府在住房問題上提供各種解決方案，但歸根究柢的解決方案還在於擴大建設。目前紐約市有上萬家庭有「租房券」，但由於房源緊張，租房券也與廢紙無異。

過去幾十年裡，市府推出了各種住房建設限制法規，限制了城市住房類型的發展。如今是時候給本就喘不過氣的住房市場鬆鬆綁了。同時，提高居住環境的質量同樣重要。畢竟，住房的基本功能是提供一個居住之所，只有乾淨、安全的環境，才能真正提升居民的生活質量。

紐約市 大都會 租金

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