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紐約客談／流氓收費 尚未畫上句點

記者范航瑜／紐約報導

隨著信用卡附加费的新法案近日正式生效，紐約州的消費者可以期待一個更公平透明的購物消費環境。儘管新法的到來終結了信用卡附加費不透明的問題，但仍然未給層出不窮的「流氓收費」畫上句點。

往前推40多年，信用卡附加費是需要由商家自己承擔的。但由於法律失效，這一筆費用逐漸被轉嫁給了消費者。多年來，信用卡附加費都缺乏足夠的透明度和行業規範。有些顧客就算使用現金支付也支付了信用卡附加費，還有的商家更恬不知恥，收取顧客超出實際成本的費用，試圖從中大撈一筆。新法案的實施無疑對消費者是一個利好消息，讓消費者在付款時能夠更清楚地了解自己的消費成本。

新法並非終點，而是解決消費市場「流氓收費」問題的起點。除了信用卡附加費，許多商家還會巧立名目，收取各式各樣隱藏的附加費，例如茶位費、服務費等。不僅如此，不少商家計算小費的方式也別有用心，通常在先加上稅費和各類附加費的總額基礎上計算小費，將更多成本轉嫁給消費者。

餐飲定價和收費問題長期以來都是一個複雜的爭議點。有聲音建議將小費納入菜單定價中，並讓店主為員工支付更公平的工資；另一方面，不少商家反對這一變革，主張小費能夠為員工帶來更高的實際收入。然而，這筆「高收入」的代價卻是消費者苦不堪言的高額小費。對消費者而言，這不過是另一種形式的「流氓收費」。

新法案的實施固然值得慶賀，但民眾更期待看到一個更有力、更全面的法律來保護消費者權益。畢竟，消費者的滿意度和信任度才是商家成功的基石。商家切不可贏了顧客的胃，卻輸掉了最重要的人心。

信用卡 紐約州

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