布碌崙華人春晚 歡喜慶龍年
紐約布碌崙(布魯克林)華社日前舉辦第二屆華人春晚，以「四海同春，萬家共樂」為主題，為海外僑胞帶來了精彩的節目表演，包括中國古典歌舞、古箏演奏、歌曲獨唱、少兒舞蹈等節目，旨在展現中華文化魅力的同時促進海外僑胞相互交流。現場歡聲笑語，年味濃厚。
美國紐約廣府人總會會長兼主辦方羅少領表示，今年是第二年舉辦華人春晚，擺滿39桌，另外還有35位兒童參與晚會表演，每年都會堅持弘揚中華文化，展現華人在美的生活和風采，凝聚華人力量，更好地為僑胞、社區所服務。他祝福海內外僑胞新年快樂，龍年大吉。
州眾議員寇頓(William Colton)表示，根據他提出的新法案，今年是紐約州首次讓全州學校在農曆新年放假，新假期的到來為所有民眾提供了一個慶祝亞裔社區並宣揚傳統文化的機會。他指出，教育在亞裔社群里非常重要，他希望通過共同的努力，讓教育變得更加有意義，確保孩子們能夠接受到好的教育，發揮他們最大的潛能。另外，他還強調確保社區安全也是他們共同的責任。他說，「我們需要一起努力打擊仇亞犯罪，確保每個人在學校、工作和街上都能感到安全，建立一個更加和諧的社會。」
中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱表示，廣東僑團在促進美中友好關係和健康發展方面做出巨大貢獻，他非常高興能與僑胞們一起慶祝龍年新春的到來，龍年對中華兒女來說是充滿意義的一年，象徵勇氣和吉祥。他代表總領館向僑團、僑胞祝大家新年快樂，願新的一年中能繼承和發揚龍的精神。
州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州參議員曲怡文和市議員莊文怡(Susan Zhuang)在現場為廣東僑團頒發嘉獎狀，並共同強調了將華人文化傳播到社區每一個角落的重要性，他們認為這不僅讓所有人民能夠深入了解中華文化，也體現了對華人傳統習俗的尊重。同時，希望這能讓下一代深刻感受到屬於自己的文化根源，為自己的傳統文化感到驕傲和自豪。
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