布碌崙華人春晚 歡喜慶龍年

布碌崙華人春晚亮相，各僑團僑領及官員與會慶祝龍年春節。(記者邢易霖／攝影)

紐約布碌崙(布魯克林)華社日前舉辦第二屆華人 春晚，以「四海同春，萬家共樂」為主題，為海外僑胞帶來了精彩的節目表演，包括中國古典歌舞、古箏演奏、歌曲獨唱、少兒舞蹈等節目，旨在展現中華文化魅力的同時促進海外僑胞相互交流。現場歡聲笑語，年味濃厚。

美國紐約廣府人總會會長兼主辦方羅少領表示，今年是第二年舉辦華人春晚，擺滿39桌，另外還有35位兒童參與晚會表演，每年都會堅持弘揚中華文化，展現華人在美的生活和風采，凝聚華人力量，更好地為僑胞、社區所服務。他祝福海內外僑胞新年快樂，龍年大吉。

州眾議員 寇頓(William Colton)表示，根據他提出的新法案，今年是紐約州首次讓全州學校在農曆新年放假，新假期的到來為所有民眾提供了一個慶祝亞裔 社區並宣揚傳統文化的機會。他指出，教育在亞裔社群里非常重要，他希望通過共同的努力，讓教育變得更加有意義，確保孩子們能夠接受到好的教育，發揮他們最大的潛能。另外，他還強調確保社區安全也是他們共同的責任。他說，「我們需要一起努力打擊仇亞犯罪，確保每個人在學校、工作和街上都能感到安全，建立一個更加和諧的社會。」

中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱表示，廣東僑團在促進美中友好關係和健康發展方面做出巨大貢獻，他非常高興能與僑胞們一起慶祝龍年新春的到來，龍年對中華兒女來說是充滿意義的一年，象徵勇氣和吉祥。他代表總領館向僑團、僑胞祝大家新年快樂，願新的一年中能繼承和發揚龍的精神。

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州參議員曲怡文和市議員莊文怡(Susan Zhuang)在現場為廣東僑團頒發嘉獎狀，並共同強調了將華人文化傳播到社區每一個角落的重要性，他們認為這不僅讓所有人民能夠深入了解中華文化，也體現了對華人傳統習俗的尊重。同時，希望這能讓下一代深刻感受到屬於自己的文化根源，為自己的傳統文化感到驕傲和自豪。