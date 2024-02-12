啓揚年初二遊行 舞獅帶隊吸睛

抵達法拉盛市政廳後，許多民眾紛紛進入二樓劇場，觀看「祥龍合家歡 年味春晚」的表演，欣賞了包括川劇、戲曲、劍舞等在內的中華傳統表演。(記者高雲兒／攝影)

為迎接甲辰龍年，法拉盛 啟揚文化中心於11日舉辦了遊行活動、舞獅表演、傳統婚禮、年味節、春晚表演等一系列豐富多彩的慶祝活動，吸引眾多居民圍觀。 路上不少民眾圍攏觀賞，紛紛和遊行隊伍合影，更增添熱鬧氛圍。(記者高雲兒／攝影) 在一樓的畫廊裡，第三屆年味節也在如火如荼地進行。(記者高雲兒／攝影) 眾多民選官員出席。(記者高雲兒／攝影)

啓揚基金會及WAC照明公司創辦人甘台寧(Tai Wang)表示，此次慶祝活動規模更大，遊行更長，吸引了比往年更多的民眾。啟揚文化中心聯合主席羅維宗和項目主任明亮介紹，今年的龍年慶祝活動彌漫著濃濃的年味，其中，遊行、年味節和春晚表演是活動的重頭戲。 為迎接甲辰龍年，法拉盛啟揚文化中心於11日舉辦了一系列豐富多彩的慶祝活動。(記者高雲兒╱攝影) 為迎接甲辰龍年的到來，法拉盛啟揚文化中心於11日舉辦了遊行活動，舞獅表演和傳統中國婚禮吸引了眾多居民圍觀。(記者高雲兒／攝影)

遊行於當日上午11時30分從啟揚文化中心啟程，沿著緬街一路前進至法拉盛市政廳。遊行隊伍由兩個舞獅開路，多名樂手在後敲鑼打鼓，接著是中國民族舞蹈隊伍組成的送福天團，和喜慶的傳統花轎迎親隊。路上不少民眾圍攏觀賞，紛紛和遊行隊伍合影，更增添熱鬧氛圍。 旅美湖南同鄉會參與遊行。(記者高雲兒／攝影) 為迎接甲辰龍年的到來，法拉盛啟揚文化中心於11日舉辦了遊行活動，舞獅表演和傳統中國婚禮吸引了眾多居民圍觀。(記者高雲兒／攝影)

抵達法拉盛市政廳後，許多民眾紛紛進入二樓劇場，觀看「祥龍合家歡 年味春晚」的表演，欣賞了包括川劇、戲曲、劍舞等在內的中華傳統表演，其中不乏前來觀看的外族裔觀眾，共同感受中華文化的魅力。 啓揚基金會及WAC照明公司創辦人甘台寧(Tai Wang)表示，此次慶祝活動規模更大，遊行更長，吸引了比往年更多的民眾。(記者高雲兒／攝影) 為迎接甲辰龍年的到來，法拉盛啟揚文化中心於11日舉辦了遊行活動，舞獅表演和傳統中國婚禮吸引了眾多居民圍觀。(記者高雲兒／攝影)

在一樓的畫廊，第三屆年味節也在如火如荼地進行，各種民俗活動如捏面人、畫糖畫、貼窗花等應有盡有。此外，還有AAAAH新銳藝術組織的中華傳統文化展，展出各類傳統和新式的飾品等，吸引了眾多民眾前來瞭解農曆春節的傳統和文化。 在一樓的畫廊裡，第三屆年味節也在如火如荼地進行。(記者高雲兒／攝影)