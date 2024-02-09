穩租房月租千元 仲介費要收1.5萬

一間位於法拉盛的單間臥室租金穩定公寓，月租僅需1100元。這一遠低於市場價的背後，卻是高達1萬5000元的仲介費。(記者范航瑜／攝影)

穩租公寓由於受到政府規管，租金 不會隨著市價大幅度波動，成為不少租屋者尋屋的首選，但有一名租客 日前在知名租屋網站上，看到一間位於皇后區法拉盛 的一房穩租房，月租僅需1100元，但仲介卻要求高達1萬5000元的仲介費。

上個月，27歲的賈布特(Christian Garbutt)在尋找公寓時偶然看到位於法拉盛的這間公寓，公寓為全新裝潢，內裝相當漂亮，於是他便聯絡凱勒威廉姆斯房地產公司(Keller Williams)的仲介席爾瓦(Miguel Silva)，要求看房；仲介跟賈布特說，該單位月租金1100元，但卻要收取1萬5000元的仲介費，才可以承租。

即使席爾瓦說，成功簽約後會返還部分金額給租戶，但賈布特仍然拒絕；賈布特表示，自己沒有能力支付這樣高昂的仲介費，也不想支付；「這太瘋狂了，很多紐約人沒有那麼多積蓄」。

紐約州的房產經紀人由州政府部門監管。他們需要過專業考試取得許可證才能上崗工作。在競爭激烈的紐約房地產市場，仲介費是標準程序。哪怕租戶是自己在線上找到的房子，仍然要支付一筆不菲的仲介費。

根據不同的房產類型，典型的費率大約為年租金的8%至15%，例如每月3000元公寓仲介費約為5400元。但隨著可負擔房屋數量減少，仲介費隨著租金一起水漲船高。

上個月，州長霍楚(Kathy Hochul)對一家房產經紀公司處以26萬元罰款。該公司要求租客為穩租公寓支付2萬元的仲介費，霍楚批評這筆費用「過高」。州府對於房租仲介費沒有一個明確的標準。負責房產經紀人的州政府部門表示，當仲介費超過「行業規範和標準」且與實際服務無關時，他們會認定費用過高。

房產行業組織普遍認為年租金的15%是較為合理規範的水平。然而，收入較高的租客大多數情況下，仍願意為穩租公寓等住房支付更高的仲介費，因為在未來可能省下更多房租。