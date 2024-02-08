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朱雅婷宣布參選州參議員 挑戰史塔文斯基

記者高雲兒╱紐約報導
朱雅婷長期關心教育、政治議題。(本報檔案照)
朱雅婷長期關心教育、政治議題。(本報檔案照)

亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人、Place NYC共同創辦人朱雅婷，近日宣布以共和黨身分，參選紐約州參議員，挑戰現任第11選區州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)。若當選，她將致力於解決華人關心的無證移民和犯罪問題。

朱雅婷於1976年與家人移民美國，九歲定居於皇后區白石鎮。她一路接受公校教育，曾就讀於布朗士科學高中和州大賓漢頓分校，並取得了波士頓大學的碩士學位；畢業後，朱雅婷在多家生物科技公司任職，曾經位至產品行銷高級副總裁。

在意識到亞裔社區參與公共議題不足後，她參與創辦「亞潮萌」，關注公校教育政策，並積極為亞裔新移民發聲，讓意見被政界和主流媒體聽見。

去年，紐約雜誌評選出紐約市49位「無名權勢人物」，朱雅婷名列其中。該雜誌提到，亞裔社區的選票讓前年共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)在得票率上表現突出，而亞潮萌在領導亞裔選票方面起了極大作用。

朱雅婷表示，此次參選的原因之一，是受到社區的鼓舞，同時她也發現，倡導者的能力有限，「我只能靠影響官員，讓他們投票贊成我們支持的法案，無論我如何努力遊說，結果還是要指望他人；此次參選，她說：「我希望能為紐約提出真正有益的法律和政策」。

朱雅婷表示，她最近轉為共和黨，如果當選，將關注無證移民問題，「不少資源被轉移給無證移民，但我們沒有照顧好我們自己的公民」；她也將關注犯罪問題，尤其是汽車盜竊和入室盜竊。她批評了最近通過的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)，認為該法案使警察難以履行職責。

州參議會第11選區現任議員為民主黨史塔文斯基，她自1999年起擔任該職位。該選區包括法拉盛、大學點、 白石鎮、貝賽、道格拉斯頓-小頸、Hollis和Bellerose的部分地區。到目前為止，兩人都沒有其他初選挑戰者。

朱雅婷宣布將參選第11選區州參議員，挑戰現任的史塔文斯基。(朱雅婷提供)
朱雅婷宣布將參選第11選區州參議員，挑戰現任的史塔文斯基。(朱雅婷提供)

亞裔 移民 共和黨

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