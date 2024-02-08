IYF全球華人春晚 11日皇后區登場

2024全球華人春節聯歡晚會，將於11日(周日)下午5時在皇后區的藝術表演中心舉辦。(張震提供)

由IYF國際青少年聯合會與洋子健身全明星共同舉辦的2024全球華人 春節聯歡晚會，將於11日(周日)下午5時在皇后區 的藝術表演中心(Queensborough Performing Arts Center)拉開帷幕。本次晚會以「健康與家人」為主題，重在提高華人社區對身心健康的關注，為社區和家庭帶來快樂、幸福、正能量。

IYF國際青少年聯合會總代表、全球春晚總策畫導演張震表示，聯合會是一個致力於青少年心智健康發展的非營利青少年組織，IYF通過系統的心理教育課程、多文化交流以及豐富的社區義工活動來打造不懼困難和永不放棄的強健心靈，使年輕人成為具有奉獻精神的未來領袖。

晚會將呈獻一場融合舞蹈與音樂的多元藝術盛宴，特邀的Memphis Belle舞蹈團和紐約知名藝術團體將聯手演出。Memphis Belle是由青少年組成的舞蹈團，致力於培養青年的無私奉獻精神和多元文化視野。自2020年成立以來，它不僅為青少年提供了自我超越的機會，更在國際舞台上展現了非凡的才華。

訂票及諮詢可撥打(631)535-1169或(347)875-6646；晚會持票入場，一人一票，並分兩種票型，免費票先到先坐，坐滿為止；預約票10元或30元有固定席位。現場提供免費停車位。皇后區藝術表演中心地址為222-05 56th Ave。