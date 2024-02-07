華埠監獄新設計指南 納反饋後未有大變動

對於社區提出的200多項建議，最新的華埠監獄設計指南中，未見重大改變。圖為正在施工的曼哈頓拘留中心。(記者許君達／攝影)

紐約市設計與施工局(Department of Design and Construction, DDC)6日公布了曼哈頓拘留中心新建築工程最新設計指南；在收到200餘條社區反饋意見後，新版設計指南未對原有設計方案進行根本改動，僅為監獄 大樓開放區域增加了公共衛生間，以及防止遊民 在白街(White St.)走廊逗留的設施等。

DDC去年11月底公布了監獄大樓的初版設計方案。在方案中，新樓計畫高度295呎，上層為拘留所，一層則預留2萬平方呎的社區空間，並在巴士打街(Baxtar St.)與中央街(Center St.)間，預留一條隧道式的行人廊道。

方案公布後，DDC在兩個月左右的反饋期內，共收集到253條社區意見，其中有145條意見被吸納進新版的方案中。根據DDC公布的簡報，被納入考慮的建議共被分成八個類別，涵蓋建築本體、公共空間、社區關係、安全擔憂等。

此前華埠 社區對於白街走廊的設計投入了較多的關注。針對社區反饋，新方案建議在走廊中安裝較高水平的照明設施和監控攝影機，以加強昏暗角落的夜間安全。此外，方案還在走廊周邊考慮設計休憩設施提供給附近居民使用，但同時也要防止成為遊民長時間坐窩的形式。方案特別強調了要增加措施，以防止走廊成為遊民「避風港」，但未說明具體如何實施。新方案也明確要求在拘留所一層大廳內，為訪客和過路行人提供公共衛生間，衛生間中必須具備能為嬰兒換尿布的母嬰台。

對於社區關注的施工承包商問題，DDC介紹，在項目招標時，會本著少數族裔和女性擁有企業優先的原則，並會為潛在承包商舉辦包含中文內容的信息發布會。DDC還表示，對於華埠社區提出，將監獄停車場入口從巴士打街移至中央街的訴求，原版方案已納入，在新版中無需再修改。