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禁24小時工作制提案躺1年 護理員揚言絕食

記者范航瑜／紐約報導
抗議者表示，如果歐德思繼續忽視他們的訴求，將在3月發起絕食抗議。(記者范航瑜／攝影)
抗議者表示，如果歐德思繼續忽視他們的訴求，將在3月發起絕食抗議。(記者范航瑜／攝影)

數百名家庭護理員和社會運動人士日前在市政廳前舉行集會，要求結束護理員的24小時工作制。現場抗議者直接呼喊口號，要求市議會主席歐德思(Adrienne Adams)下台。抗議者表示，如果歐德思繼續忽視他們的訴求，將在3月發起絕食抗議。

儘管紐約當天下著小雨，現場仍有超過百人參與集會。這次示威由「婦女的命也是命」(Ain't I a Woman)運動組織發起，計畫每月至少在市政廳外舉行一次集會，直到提案通過。這是該組織的第六次集會。目前，歐德思剛剛開始她的第二個市議會主席兩年任期，而該市議會中女性占了多數席位。然而，市議會的禁止24小時工作制提案卻長時間被忽視，抗議者再次將矛頭直指歐德思，要求其下台。

「婦女的命也是命」運動組織的張月恆，引用世界衛生組織(World Health Organization)的報告，指出每周工作超過55小時會減少人的壽命。「我們整個社區都清楚，只要24小時工作制度存在，我們的社區和下一代都難以擺脫提早死亡的危險，」張月恆說道。她表示，如果歐德思繼續忽視護理員的訴求，抗議者將在3月展開絕食抗議。

參與集會的人群包括華人和西語裔護理員、工會代表、退休人員組織、婦女運動組織以及紐約市部分地方民主黨俱樂部。

華人護理員石玉枝分享了自己多年來從事24小時工作日護理員的經歷，表示自己由於24小時工作制，家庭破裂，健康受到嚴重損害。「全世界都已經得知紐約市慘無人道的24小時工作日，而市議長歐德斯還在裝聾作啞！」

退休護理員樂雅麗表示，自己任勞任怨做護理工作多年。為了生活，她像大多數移民一樣一直堅持24小時工作到退休。「為什麼在21世紀的紐約，還存在這種反人類的24小時工作制度？」她問道。

禁止24小時工作制議案的發起人市議員馬泰(Christopher Marte)也到場支持了活動。該案已提出超過一年，仍滯留在待審議階段。

張月恆表示，如果歐德思繼續忽視護理員的訴求，抗議者將在3月展開絕食抗議。(記者范...
張月恆表示，如果歐德思繼續忽視護理員的訴求，抗議者將在3月展開絕食抗議。(記者范航瑜／攝影)

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