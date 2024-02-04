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多社團攜書畫家 華埠揮毫贈春聯

記者劉梓祁╱紐約報導
多社團攜書畫家，華埠寫春聯送社區。(記者劉梓祁╱攝影)
多社團攜書畫家，華埠寫春聯送社區。(記者劉梓祁╱攝影)

在農曆新年即將到來之際，數個社團聯合當地書畫家，於3日在曼哈頓華埠舉辦「金龍迎春，福到全球千萬家」活動，由各藝術家現場寫春聯送予居民，在創造迎接龍年的喜慶氣氛之餘，還旨在展現豐富的中華文化傳統，並促進社區之間的聯繫。

根據主辦方，本次活動由美國中國書法家協會、紐約東華協會、民主黨65AD區領袖于金山服務處和國際海峽媽祖文化交流會等組織聯合舉辦。

活動中，書法家現場揮毫潑墨，用篆書、隸書、楷書、草書、行書等字體書寫「福」字和春聯。當日活動，共有約500餘幅春聯和福字被送予社區居民，亦表示誠摯的新年祝福。現場獻藝的畫家包括美國中國書法家協會主席李兆銀以及黃春雲、李春華、張軍、武福生、余天驥、鄭子團、劉劍塵，塗作廉、陳善錦等十餘位書畫家。

于金山表示，中國書法藝術是中華文化的瑰寶，春節貼春聯是中華民族的傳統習俗，向海外華人贈送春聯為新春增添了歡樂氣氛，也讓中華優秀文化走進紐約、走向世界。

李兆銀也說，為了助推中華優秀傳統文化的傳承，進一步加強華人凝聚力，海外華人書法家協會還將在春節期間協助送「福」活動在其它國家進行推廣，以促進各國人民對中華文化的理解，培養新一代海外華人的文化自信。

據了解，該活動已舉辦至少17年，每年均吸引大量的居民和遊人前來參加，不僅僅是華人社區，來自各種文化背景的市民都對這一活動表現出濃厚的興趣。

多社團攜書畫家，華埠寫春聯送社區。(記者劉梓祁／攝影)
多社團攜書畫家，華埠寫春聯送社區。(記者劉梓祁／攝影)
多社團攜書畫家，華埠寫春聯送社區。(記者劉梓祁╱攝影)
多社團攜書畫家，華埠寫春聯送社區。(記者劉梓祁╱攝影)

華人 書法 華埠

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