下東城龍年晚會 捐市警2000元

農曆新年前夕，曼哈頓下東城舉辦龍年新年慶祝晚會。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 下東城的曼哈頓一號廣場大廈(One Manhattan Square)近日舉辦了農曆龍年新年晚會，來自華埠 以及周邊其他社區的百餘人士歡聚一堂。晚會上除了文藝演出外，主辦方還為警方和社區機構提供了捐贈。

晚會由EXTELL地產、富邦基金和玉石不動產共同主辦，市長特別顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉、市警五分局局長陳韜、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室社區聯絡員葉海帆(Fannie Ip)，以及華埠多個社團代表到場支持。

中國駐紐約總事領館領事劉兵表示，在這場晚會上看到了燦爛的笑容和幸運的顏色，並祝在場各位「在新的一年裡紅紅火火」。