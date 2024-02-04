下東城龍年晚會 捐市警2000元
曼哈頓下東城的曼哈頓一號廣場大廈(One Manhattan Square)近日舉辦了農曆龍年新年晚會，來自華埠以及周邊其他社區的百餘人士歡聚一堂。晚會上除了文藝演出外，主辦方還為警方和社區機構提供了捐贈。
晚會由EXTELL地產、富邦基金和玉石不動產共同主辦，市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、市警五分局局長陳韜、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)辦公室社區聯絡員葉海帆(Fannie Ip)，以及華埠多個社團代表到場支持。
中國駐紐約總事領館領事劉兵表示，在這場晚會上看到了燦爛的笑容和幸運的顏色，並祝在場各位「在新的一年裡紅紅火火」。
晚會為來賓準備了包括川劇變臉、傳統戲曲、舞蹈和漢服秀等表演，還邀請專業人士為來賓講解新年風水和運勢。主辦方富邦基金在會上為紐約市警捐贈了2000元，創辦人傅先清表示，希望警方能在新的一年繼續與社區合作、保障社會安全。此外，晚會現場提供有償抽獎券，為賓客增添喜慶之餘，也會將所有收入捐贈給旨在幫助無家可歸人士的社區福利機構Bowery Mission。
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