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紐約親子互助會迎春 送福字和水仙塊莖

記者胡聲橋／紐約報導
紐約親子互助會舉辦「迎新春 送福字」活動。(親子互助會提供)
紐約親子互助會舉辦「迎新春 送福字」活動。(親子互助會提供)

紐約親子互助會於近日在布碌崙(布魯克林)8大道辦公室舉辦「迎新春 送福字」活動。在這次活動中，有書法愛好者現場為大家寫福字、為居民送春聯，親子互助會還向當地居民免費贈送旱水仙塊莖，共同迎接農曆龍年的到來。

為了喜迎新春佳節，紐約親子互助會聯合第一保健和州參議員曲怡文辦公室，通過寫福字、送春聯的方式，為大家送上新春祝福。書法愛好者蘇先生現場為大家潑墨揮毫，在紅紙上書寫大大的「福」字。曲怡文辦公室定制了一些福字，居民隨到隨取。第一健保今年為居民準備了12副不同的祝福農曆龍年的春聯，還有一幅「財神到」的年畫送給居民。

親子互助會這次還準備了許多旱水仙塊莖，免費送給大家。該會負責人黃妮可表示，春節貼福字，貼春聯和年畫是華人的傳統習俗，希望通過這一活動，祝願大家新年龍馬精神、龍騰虎躍。

紐約親子互助會舉辦的新春燈會將於17日(周六)在愛立信公園(Leif Ericson Park)9大道交67街處舉行，預計將吸引約200個家庭的父母帶著子女參加燈會、猜燈謎，參加遊園活動。

親子 書法 布碌崙

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