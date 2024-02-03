高德曼增設曼哈頓華埠服務處 中文講解聯邦資源

高德曼(前排左三)攜手紐約東華協會和大蘋果新移民服務中心，宣布設立首個華埠服務處。(記者張心／攝影)

紐約州國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)攜手紐約東華協會和大蘋果新移民 服務中心，2日宣布，在曼哈頓華埠 設立服務處，將於7日(周三)開始，於每月第一個周三，在東華協會會所為民眾提供聯邦服務最新資訊，內容涵蓋移民、稅務、社安福利、小商業協助等，由高德曼辦公室中文專員講解，無需預約、完全免費。

高德曼表示， 相較於其他族裔社區，每年會從聯邦及當地政府獲得經費贊助，華埠社區在過去多年獲得的公共資源少之又少，這對華埠社區十分不公平； 「作為該區的國會議員，我希望可以通過設立華埠服務點，每月定期為民眾提供多種聯邦服務，保證大家掌握最新最全的資訊。」他也承諾將會爭取更多的公共資源分配給華埠社區。

高德曼表示， 華埠社區過去很多年所獲的公共資源少之又少，十分不公平。(記者張心／攝影)

紐約東華協會創辦人、民主黨65AD區領袖于金山表示，服務處將有中文專員提供一對一的服務，將可最直接有效的幫助到社區，他鼓勵民眾與小商家善用資源。

大蘋果新移民服務中心負責人王鏑介紹， 大蘋果服務中心作為剛成立不久的非營利機構，旨在服務華埠社區民眾以及新移民的同胞， 期待未來與國會議員高德曼辦公室及東華協會共同合作，服務社區，為當地民眾和小商家帶來了幫助及信息便利。

該服務中心於每月的第一個周三開設，時間是上午11時至下午3時，地點位於東百老匯88號153室的東華協會會所。