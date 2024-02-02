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2024皇后區大會代表 即日起開放申請

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區區長宣布2024皇后區大會代表，今起開放申請。(取自皇后區區長X)
皇后區區長宣布2024皇后區大會代表，今起開放申請。(取自皇后區區長X)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)2月1日宣布，2024年皇后區大會代表(Queens General Assembly)即日起正式開放申請，年滿18歲的皇后區居民均可申請，申請日期截止日為本月29日(周四)。

皇后區區長屬下的「皇后區大會」，20年前由皇后區前區長馬歇爾(Helen Marshall)創立，為區級性質的跨文化工作小組，它匯集來自不同背景及專業的社區利益相關人員及社區領袖，幫助倡導皇后區最迫切的需求，大會代表們將進行月度對話和社區行動，以促進提升領導能、構建聯盟體系及關係網。

理查茲表示，隨著全球和本地社會的緊張局勢升級，現在正是團結和寬容的時候，尤其是在皇后區這個「世界之區」。過去的幾年中，皇后區大會代表以多種不同的方式團結在一起，建立區際聯繫，滿足最脆弱社區的需求，去年皇后區大會也有多項措施幫助弱勢社區，例如為皇后區食儲銀行募集5萬元捐贈、為數個家庭收容所的孩子贈送節日玩具等，「如果你有興趣化解分歧並為社區服務，我們希望你加入皇后區大會，看看還能為皇后區一起實現什麼」。

2024年的皇后區大會申請日期將持續至2月29日。申請人將在3月15日(周五)之前收到通知，皇后區長辦公室將從中選出約24人。新代表團的就職典禮則將於3月舉行。今年就任的代表，將在2024年餘下的時間內任職，積極參與的代表可選擇在任期結束後繼續成為校友。

申請人必須是居住在皇后區的居民，年滿18歲，並表現出對社區服務和化解社會分歧的興趣。有意者可至網站https://shorturl.at/alRY2申請，並查看申請成為大會代表的所有要求以及需要履行的職責。

欲了解更多資訊或有意申請，可電郵至皇后區大會協調員塔訥波姆(Susie Tanenbaum)：[email protected]

皇后區

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