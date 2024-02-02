安全使用鋰電池 州長發布指南

紐約市去年發生多起鋰電池火災，曼哈頓華埠受影響嚴重，市消防局在現場排查違規鋰電池。(記者張心╱攝影)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)1日啟動「安全購買，安全充電」(Buy Safe, Charge Safe)項目，同時發布首份鋰電池消費者指南，從購買、使用、充電、處理、火災應對等多方面，為民眾提供相關安全指導。

州長辦公室表示，2023年紐約市 共計發生超過250場火災，導致130多人受傷、至少18人死亡，其中多數由不正當使用鋰電池和電子設備引發。「安全購買，安全充電」教育項目旨在提升民眾對電單車、電動滑板車、懸浮滑板、智能手機、筆記本電腦、電動玩具和電動工具等日常家用電器的安全認識，預防潛在的火災風險。

這份消費者指南中指出，鋰電池存在於生活的方方面面，如果正確使用則無事，一旦處理不當就會因過熱而引發難以控制的大火。在購買時，應該選擇正規的、聲譽良好的製造商和供應商，避免「低價格、低品質」的不合格產品。安全合格的鋰電池上，通常配有國家認可的實驗室安全商標(Underwriters Laboratory, 簡稱UL)，消費者也可登陸美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)網站www.cpsc.gov/recall，檢查該鋰電池是否有不良召回紀錄。

鋰電池使用時，應該嚴格遵照製造商配有的說明書指示，不要隨意自行拆解和修理，這可能將鋰電池瞬間引爆。充電器一定要使用原裝配套，如果不得不購買新充電器，也應該是製造商建議的官方產品。充電時也避免無人看管，這樣會導致充電過量引發過熱、爆炸和失火。一旦電池顯示充滿，就應該立刻移除充電設備。「電單車和懸浮滑板充電位置，不要選在會阻塞緊急出口的位置。智能手機和筆記本電腦也不要在枕頭下、床上和沙發上充電。」

如果發現鋰電池過熱、或是出現嘶嘶聲、裂紋聲、爆裂聲、甚至冒煙，都是引發火災的前兆，一定要立刻停止充電並關閉設備，移開附近的易燃物。州長辦公室表示，若真的起火，不要試圖自己撲滅火災，因為鋰電池火勢蔓延迅速，水都無法完全防止燃燒，「最安全的方法立即撤離，並撥打911求助。」