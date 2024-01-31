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皇后區郵件竊盜猖獗 啟動調查

記者鄭怡嫣／紐約報導
由於皇后區郵件盜竊嚴重，孟昭文宣布啟動調查。(美聯社)
由於皇后區郵件盜竊嚴重，孟昭文宣布啟動調查。(美聯社)

國會眾議員孟昭文30日宣布，因應皇后區郵件盜竊激增，將首次啟動針對皇后區的郵件竊盜調查，由美國郵政局檢查總署(United States Postal Service's Office of Inspector General)著手進行，評估郵政局針對該區郵件竊盜激增所採取的措施以及應對方法。

據了解，檢查總署是郵政局所設的獨立部門，負責監督國家郵政系統的效率和完善程度，以確保郵政運營的負責和透明。調查結果報告預計將於今年3月發布。

孟昭文在致信郵政局的信中提到，在過去的三年，她的工作人員已經收到並提交了數百宗郵件竊盜的投訴，而用於減輕郵遞員工作負擔的深綠色中繼郵箱(relay box)，在人口稠密的皇后區必不可少，但它們仍然極易遭受破壞與竊盜。此外，在郵遞區可打開所有上鎖的郵箱的統一箭頭鑰匙(arrow key)，仍缺乏安全功能和頻繁的數目統計以規避郵件竊盜犯罪，例如在她選區秋園丘(Kew Gardens Hills)137街及141街路段間、位於71大道的同一個深綠色郵箱，就因為缺乏安全措施而極易遭到遭竊。

孟昭文表示，郵件竊盜案的增加仍然困擾著許多皇后區的居民，很高興此次調查已經啟動，希望它能為郵政局將如何處理皇后區的問題、以及是否可以採取更多的措施及解決方案而提供答案。「感謝檢查總署同意我的審查請求，期待調查結果。」

代表皇后區100多個公民和其他社區組織的皇后區社區聯盟(Queens Civic Congress)主席施萊伯(Warren Schreiber)表示，郵件竊盜可能導致身分和財務竊盜，危害個人數據並干擾重要的郵件投遞。這種犯罪損害了對郵政服務的信任，對受害者也產生了長期影響。感謝孟議員對這個重要問題的關注，並期待調查的結果。

自2022年以來，孟昭文一直敦促郵政局採取更多措施打擊皇后區郵件竊盜激增的問題。她在去年8月與郵政局以及該區警方合作，為當地居民提供郵件盜竊的建議，並在去年提案，以加強郵政局打擊郵件竊盜的能力。

孟昭文宣布皇后區首次郵件竊盜調查正式啟動。圖為常遭盜竊的深綠色中繼郵箱。(取自孟...
孟昭文宣布皇后區首次郵件竊盜調查正式啟動。圖為常遭盜竊的深綠色中繼郵箱。(取自孟昭文X)

美國郵政 皇后區 孟昭文

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