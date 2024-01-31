皇后區郵件竊盜猖獗 啟動調查

由於皇后區郵件盜竊嚴重，孟昭文宣布啟動調查。(美聯社)

國會眾議員孟昭文 30日宣布，因應皇后區 郵件盜竊激增，將首次啟動針對皇后區的郵件竊盜調查，由美國郵政 局檢查總署(United States Postal Service's Office of Inspector General)著手進行，評估郵政局針對該區郵件竊盜激增所採取的措施以及應對方法。

據了解，檢查總署是郵政局所設的獨立部門，負責監督國家郵政系統的效率和完善程度，以確保郵政運營的負責和透明。調查結果報告預計將於今年3月發布。

孟昭文在致信郵政局的信中提到，在過去的三年，她的工作人員已經收到並提交了數百宗郵件竊盜的投訴，而用於減輕郵遞員工作負擔的深綠色中繼郵箱(relay box)，在人口稠密的皇后區必不可少，但它們仍然極易遭受破壞與竊盜。此外，在郵遞區可打開所有上鎖的郵箱的統一箭頭鑰匙(arrow key)，仍缺乏安全功能和頻繁的數目統計以規避郵件竊盜犯罪，例如在她選區秋園丘(Kew Gardens Hills)137街及141街路段間、位於71大道的同一個深綠色郵箱，就因為缺乏安全措施而極易遭到遭竊。

孟昭文表示，郵件竊盜案的增加仍然困擾著許多皇后區的居民，很高興此次調查已經啟動，希望它能為郵政局將如何處理皇后區的問題、以及是否可以採取更多的措施及解決方案而提供答案。「感謝檢查總署同意我的審查請求，期待調查結果。」

代表皇后區100多個公民和其他社區組織的皇后區社區聯盟(Queens Civic Congress)主席施萊伯(Warren Schreiber)表示，郵件竊盜可能導致身分和財務竊盜，危害個人數據並干擾重要的郵件投遞。這種犯罪損害了對郵政服務的信任，對受害者也產生了長期影響。感謝孟議員對這個重要問題的關注，並期待調查的結果。