市長投書／走過恢復重建 現在開始打造新未來

紐約市長亞當斯投書「世界日報」，承諾未來兩年將推出新政策項目。(市長辦公室提供)

當我和團隊在24個月前上任時，心中有一個清晰的使命——保護公共安全、復甦商業經濟、將紐約市 打造成更宜居的家園。兩年過去了，我們確實看到了一些實在的成果，比如犯罪率下降、就業率增加、更多人回到了捷運系統⋯與此同時，街道更加乾淨、公園不斷興建、孩子們的考試成績提高、更多的平價屋 也開始建立。

在我心中，過去兩年的工作主題是「恢復與重建」，那麼從今年起，一切將聚焦於「創新和未來」。不過，公共安全仍然是所有工作的重點，就像人流開始回歸到紐約市街頭時，我們不能容忍機車在人行道肆意橫行，不能眼睜睜看著鋰電池燒毀居民的住宅。為此，我們將與市議會合作，創造「可持續配送部門」(Department of Sustainable Delivery)，規範送餐機車行駛和充電行為，確保外賣郎和用戶的安全。

我們將致力於打造綠色經濟，推出「未來港」計畫(Harbor of the Future)，創造5萬3000個工作崗位，帶動950億元經濟發展，確保紐約市成為全球綠色科技、創新和機遇產地。今年我們將在布碌崙(布魯克林)陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)投資1億元建造氣候創新中心，帶動日落公園 等周邊地區的商業發展、孵化和研究。

而在吸引全球人才落戶的過程中，我們必須確保紐約市是一個更乾淨、更環保和可負擔的宜居城市。所以未來我們會確保房價不再報復性提升，確保懷揣夢想的人們不因住不起房而離開。為此，今年我們會推出「24 in 24」計畫，在公共用地上新建24個平價屋項目，創造1萬2000個住房單元，幫助紐約市變為一個「Yes之城」，即人們都能住得起放，可以自信對他人介紹「是的，我在紐約有家」。