我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

紐約客談╱紐約市真的起死回生了嗎?

記者和釗宇／紐約報導

市長亞當斯在市情咨文中洋洋灑灑，細數自己上任以來的功績，說不僅完全恢復了因為疫情而丟失的就業崗位，而且公共安全也有所改善，紐約市已經「起死回生」，已經邁向正確的道路。儘管這些都是實情，但究竟情況是不是這樣好，口說無憑，老百姓心裡的感受才是最真實的。

就拿犯罪來說，犯罪問題自疫情以來就非常嚴重，亞當斯在三年前競選時主打的口號就是打擊犯罪。現在三年過去，誠然，從數字上看，犯罪數量確有減少，但紙面上的減少卻無法緩解老百姓心中的恐懼。在各大民調中，犯罪問題仍然是選民認為最急需解決的問題之一，而且近期乘客被推入地鐵、小商業者被「零元購」的新聞仍然層出不窮，在這種環境下，民眾恐怕還是不會對紙面上的犯罪數據減少從而買帳。

當然，亞當斯也有苦衷、力不從心。不管是犯罪問題，無證客問題，還是住房危機，這些都不是他一個人能解決的問題。犯罪問題，近有左派市議會時時掣肘，遠有州議會保釋改革仍未廢除。無證客危機，紐約市已經捉襟見肘，亞當斯一直在呼籲聯邦政府介入。住房危機，亞當斯目標不小，要十年建50套房，但要吸引開發商建樓還得是州議會出台稅收刺激。

從某種程度上講，亞當斯是一個弱勢市長，他對紐約政壇的掌控力和彭博相比差得太遠，這也就決定了他想做很多事，必須仰賴別人的臉色。於是，他開出的支票也就附加了各種條件，只有別人做到了，他才能做到；若沒做到，也怪不到他頭上。最後，紐約市只能一遍遍徘徊不前。

亞當斯 紐約市 疫情

上一則

城市公益聯合會參加元宵花車大遊行 第二屆全美音樂天才公開活動總決賽圓滿落幕

下一則

上海評彈團來美文化交流賀新春 紐約2╱4首演

延伸閱讀

紐約市長亞當斯攜市議員隨警巡邏 體驗警察執法

紐約市長亞當斯攜市議員隨警巡邏 體驗警察執法
裔市議員遭攔停 警：車窗顏色太深

裔市議員遭攔停 警：車窗顏色太深
亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生

亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生
否決攔檢法後 紐約市長亞當斯邀議員隨警出任務

否決攔檢法後 紐約市長亞當斯邀議員隨警出任務

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
華男房客陳屍8大道公寓數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

2024-01-28 18:14

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺