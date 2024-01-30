紐約客談╱紐約市真的起死回生了嗎?

市長亞當斯 在市情咨文中洋洋灑灑，細數自己上任以來的功績，說不僅完全恢復了因為疫情 而丟失的就業崗位，而且公共安全也有所改善，紐約市 已經「起死回生」，已經邁向正確的道路。儘管這些都是實情，但究竟情況是不是這樣好，口說無憑，老百姓心裡的感受才是最真實的。

就拿犯罪來說，犯罪問題自疫情以來就非常嚴重，亞當斯在三年前競選時主打的口號就是打擊犯罪。現在三年過去，誠然，從數字上看，犯罪數量確有減少，但紙面上的減少卻無法緩解老百姓心中的恐懼。在各大民調中，犯罪問題仍然是選民認為最急需解決的問題之一，而且近期乘客被推入地鐵、小商業者被「零元購」的新聞仍然層出不窮，在這種環境下，民眾恐怕還是不會對紙面上的犯罪數據減少從而買帳。

當然，亞當斯也有苦衷、力不從心。不管是犯罪問題，無證客問題，還是住房危機，這些都不是他一個人能解決的問題。犯罪問題，近有左派市議會時時掣肘，遠有州議會保釋改革仍未廢除。無證客危機，紐約市已經捉襟見肘，亞當斯一直在呼籲聯邦政府介入。住房危機，亞當斯目標不小，要十年建50套房，但要吸引開發商建樓還得是州議會出台稅收刺激。

從某種程度上講，亞當斯是一個弱勢市長，他對紐約政壇的掌控力和彭博相比差得太遠，這也就決定了他想做很多事，必須仰賴別人的臉色。於是，他開出的支票也就附加了各種條件，只有別人做到了，他才能做到；若沒做到，也怪不到他頭上。最後，紐約市只能一遍遍徘徊不前。