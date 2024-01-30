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市教育總監班克斯 20學區會議解惑

記者顏潔恩╱紐約報導
華裔學生眾多的布碌崙第20學區委員會日前召開會議。(讀者提供)
華裔學生眾多的布碌崙第20學區委員會日前召開會議。(讀者提供)

華裔學生眾多的布碌崙(布魯克林)第20學區委員會日前召開會議，市教育總監班克斯(David Banks)、副教育總監維斯伯格(Dan Weisberg)、主管社區合作部門的副局長奧斯汀(Adrienne Austin)等高層均出席，就教師、家長和學生關心的問題解答疑惑。

此前州眾議員鄭永佳(Lester Chang)提出提案，要求將「縮小班級規模法案」推遲五年、並豁免特殊高中和擇優錄取中學，委員會詢問局長是否認可或支持這些修改；對此班克斯回應，該法案已簽訂成為法令，當局務必在期限內逐步達成目標，每年至少20%的公校班級會被改為小班制。

他繼續說道，因紐約市學校目前的表現都很不錯，第一、兩年的目標容易達成，但第三至五年則將有挑戰性，當局將與民選官員和市府官員繼續溝通。

參與了班級規模工作小組(Class Size Working Group)的學區委員會主席斯托(Stephen Stowe)表示，今年的小班制化階段目標已經全部達成，2025年的目標也預期會實現，但當下的狀況還是出在學生人數較多的學校，他們恐怕沒有足夠的空間配合法案的規定。

針對抽籤錄取制度，有家長提出不滿，認為平均成績90分和99分之間也存在很大的差別，但因制度存在缺陷，部分考取平均99分的學生也錯過了適合他們的學校，給他們帶來很大的打擊，覺得努力沒有受到認可。

「每個社區、學校都不乏優秀的學生，但不是都獲得很好的機會」，副教育總監維斯伯格對此回應道，當局聽取了民眾的聲音，知道這是大家的主要擔憂，因此，本屆市府已經對學校、特別是高中的錄取方式進行了改革；過去當局看到的情況是，若讓考取92分的學生進入優質的學習環境，一樣會激發他們做得更好，因此在制定政策時也有參考價值。至於錄取分數的具體問題，當局目前還未有明確的答案，會進一步研究。

教育總監 學區 布碌崙

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