華埠迎農曆年 辦炮竹節、大遊行熱鬧

美國繁榮華埠總會將於農曆新年期間在曼哈頓華埠舉辦兩場大型慶祝活動，分別為炮竹文化節和大遊行。(記者許君達╱攝影)

為慶祝即將到來的農曆新年，美國繁榮華埠 總會計畫在曼哈頓 華埠連續舉辦兩場大型慶祝活動，分別為炮竹文化節和新春愛心大遊行。此外，在遊行開始前，還會與曼哈頓區長李文(Mark Levine)和州眾議員 李荣恩(Grace Lee)聯合主辦慶新年早餐會。

繁榮華埠總會舉辦慶新春活動已有25年歷史，今年的活動將分為兩個日期進行。2月10日(周六)大年初一上午11時至下午2時30分，將在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦炮竹文化節，用中華傳統的方式辭舊迎新。2月25日(周日)下午1時至3時30分，則將在華埠的街道上舉辦第26屆愛心大遊行。

繁榮華埠總會行政總監田士銳介紹，龍年的大遊行特邀中國電子公司專門設計了特色金龍，引領美東地區多個龍獅團共同起舞，此外，還會邀請到美國本地團體、公部門和民選官員團隊組織自己的花車及隊伍參與遊行，此前一直較為低調的部分傳統僑團，比如三江慈善公所、崇山會館、鶴山校友會等，也會首次派團參加。田士銳表示，很高興看到遊行活動吸引到年輕世代的華人以及美國主流社會的參與和關注，這樣的活動一定能對外展示華人社區的力量和團結。

李荣恩表示，紐約州去年通過立法、成為全美首個將農曆新年納入公校假日的州，因此今年的節慶意義非凡。因此，她才決定加入社區的慶典，並在遊行當日主辦「第一屆慶祝龍年早餐會」以表支持。

州眾議員鄭永佳、市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、福建同鄉會負責人陳恆、美國繁榮華埠總會榮譽董事長蘇煥光、華埠商業改進區行政總監陳作舟、 美東紐約三江慈善公所元老傅先清等人士也出席了會議。