美國中文電視春晚 大年初一全球播出

美國中文電視首屆春晚將於2月10日上映。(主辦方提供)

美國中文電視(SinoVision)於27日在皇后區法拉盛 的演播廳，錄製「2024紐約中國年電視春晚」，以和平、和諧、團結為主題，以年輕、時尚、中西文化合璧為格調，將在2月10日(周六)大年初一，為全球華人 帶來一場熱鬧的新年節目。

美國中文電視總經理林冰介紹，這次春晚的主旨就是要感恩社區、贊助商和觀眾，這麼多年對衛視的支持和不捨不棄，並且希望以年輕化的節目，拉近衛視和社區年輕觀眾的距離。「我們也期待華人社區在新的一年進一步加強合作，一同展示大紐約地區華人的新風貌。」

晚會製作人王一群也表示，籌備過程中導演組精益求精，在藝術創意、燈光背景等視覺效果上極具創意。晚會節目也豐富多樣，包括美聲、流行、樂隊歌唱，女團舞蹈、拉丁舞、中國舞、漢服劍術表演，還有梨園戲曲、相聲、古箏合奏等傳統節目。「我們希望突出華人特色，在紐約地區春晚中一枝獨秀。」

此次演出邀請到曼哈頓音樂學院教授、鋼琴演奏家陳震、國際著名女高音歌唱家姜芳濤、格萊美大獎的評審和導師歌唱家劉芳、旅美青年男高音歌劇演員南楓，還有美國體育舞蹈國家隊隊員、美國國際拉丁舞職業選手戴超及搭檔 Sasha Sysoieva，以及古箏演奏家王君玲等。